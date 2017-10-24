﻿ربع المغاربة مهددون بالفقر حسب أرقام كشفت عنها دراسة لمندوبية التخطيط

الرباط – «القدس العربي»: يعيش خمسة ملايين وثلاثمئة ألف مغربي في خطر الانزلاق إلى هُوة الفقر بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وحسب الأرقام التي كشفت عنها دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، قبل أيام قليلة من اليوم العالمي للقضاء على الفقر، تبين أن نسبة الفقر تصل في المدن المغربية إلى مستويات كبيرة، إذ تتجاوز 20 من مئة من مجموع السكان في خمس مدن مغربية.

وأشارت الدراسة، إلى أن نحو 480 ألف شخص يعيشون في وضعية فقر حاد، ويمثلون 1.4 من مئة من سكان المغرب. في هذا الصدد، أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن مجموع الفقراء بلغ أربعة ملايين مغربي، أي 11.7 من مئة من عدد السكان، موزعين على مختلف جهات البلاد.

إلى جانب ذلك، تم تسجيل معدل انتشار كبير للفقر في صفوف سكان الأرياف، فمقابل 400 ألف فقير يعيشون في الوسط الحضري يوجد 2.4 مليون فقير بالمناطق القروية.

وبالنسبة للمدن التي تعاني أكثر من الفقر هي: فكيك، الواقعة شرق البلاد، التي تصل نسبة الفقر فيها إلى 34.5 %، تليها مدينة أزيلال 28.8 %، ثم تاونات 23.4 %، في حين تصل هذه النسبة في مدينة شيشاوة إلى 23.1 من مئة، والصويرة22.1 %.

تقرير صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يشير إلى غياب إحصاءات دقيقة ومضبوطة حول الفقر بالمغرب، مبرزا أن نحو 15 من مئة من السكان يعيشون ظروف الفقر. ويبرز التقرير، أن 60 % من مجموع الفقراء موجودون في العالم القروي، مردفا أنه يمكن اعتبار 25 % من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أي لحظة.

واعتبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في اتصال مع «القدس العربي» أن «الظاهرة تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ لذلك فالفقر أصبح له علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق السياسية والمدنية الشيء الذي يتطلب من واضعي السياسات بالمغرب الأخذ بعين الاعتبار هذا المتغير، لكن مع أسف نجد أن «الإصلاحات الهيكلية» بالمغرب لم تنفصل أبدا عن شروط صندوق النقد بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة في ظل تفاقم العجز مع استمرار تحاشي فرض الضريبة على الثروة والرأسمال الشيء الذي أدى إلى تنامي الإحتجاجات ذات المطالب الاقتصادية والاجتماعية ووجهت بمقاربة أمنية أدت إلى مزيد من تكريس وتجذر الفقر».

من جهة أخرى يشير تقرير الرابطة، إلى تفاقم البطالة، منبها إلى أن هذا المعطى، يعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن عجزها أيضا على تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب.

ويرى السدراوي، أن « القضاء على الفقر والحد منه يبدأ بإعادة النظر في السياسات العمومية خصوصا التوزيع العادل للثروات الوطنية من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة الامتيازات واقتصاد الريع (الرمال – الأراضي السلالية – الماذونيات – رخص الصيد في أعالي البحار – الخ) والنهب والفساد اللذين شملا الميادين السياسية والاقتصادية والرياضية كلها، كما أن هناك ضرورة ملحة لوضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا، مع ضرورة عدم تمتيع البرلمانيين والمستشارين بالتقاعد والتعويض عن العطالة بدءا بتعويض حاملي الشهادات العليا والمهندسين المعطلين.» وحسب بيانات البنك الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي بلغ 107 مليارات دولار خلال سنة 2014، نصيب الفرد منها 2.98 دولار، في حين نسبة النمو بلغت 4.6 % خلال سنة 2015، إذ وصلت إلى 5 % بحلول 2017.

ويبقى انتشار الظاهرة، في الوسط القروي بشكل لافت، وذلك راجع حسب خبراء، إلى الهيكلة الجغرافية لهذا المجال الاقتصادي المعيشي، كما أن نحو 70 % من الملكية الفلاحية عبارة عن قطع أراضي محدودة المساحة، تعيش فيها عائلات متعددة، وهو ما يفتح الباب أمام نوع من التشرذم المعيشي. وفي هذا الجانب شدد الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، على ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القرى، قائلا: إن «البادية تولّد ناسا من دون شغل يهاجرون إلى المدن. وأنه حان الوقت من أجل الاستثمار في قرى نموذجية تتوفر فيها الخدمات الطبية والثقافية والترفيهية».

وأكد الخبير الاقتصادي أن كل قرية يجب أن تتضمن المستلزمات الاجتماعية الضرورية حتى لا يضطر السكان إلى الهجرة للمدن، وأيضا من أجل خلق مناصب للشغل، منبها إلى أن سياسة محاربة الفقر يجب أن تكون مستمرة.