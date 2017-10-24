المرأة العراقية خارج المفوضية الجديدة للانتخابات… وممثلو المسيحيين والتركمان ممنوعون من التصويت

بغداد ـ «القدس العربي»: فجّر تصويت مجلس النواب العراقي، مؤخراً، على أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة، وفقاً لترشيح الكتل السياسية، موجة من ردود الأفعال الرافضة لـ«استمرار» سيطرة «الكتل الكبيرة» على المفوضية.

ويخشى المعترضون على أعضاء مجلس المفوضين الجديد، من «تسييس» المفوضية، وتدخل الأحزاب السياسية «المتنفذّة» في عملها.

وقال النائب عن تحالف القوى الوطنية فارس الفارس لـ«القدس العربي»، «سجلنا العديد من الملاحظات والخروقات بشأن آلية اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات»، مبيناً أن «الأسماء التسعة، كان يراد تمريرهم سواء شئنا أم أبينا».

وكشف عن كواليس جلسة البرلمان الأخيرة التي شهدت التصويت على أعضاء المفوضية الجديدة، موضّحاً أن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن افتتاح الجلسة بحضور 175 نائباً، قبل أن خرجنا نحن 49 نائباً لحظة عرض أسماء المرشحين للتصويت».

وتابع: «الحضور أصبح بنحو 124 نائباً، والجلسة تحتاج إلى 165 نائباً لتحقيق النصاب القانوني لعقدها»، متسائلاً «كيف مضى التصويت؟».

ومضى إلى القول: «أما عن عدد الأوراق التي ضمّها صندوق التصويت، فهي جاءت بعد ضغوطات مورست على عدد من النواب ـ ممن خرجوا من الجلسة، وأجبرتهم كتلهم على الدخول للتصويت ومن ثم الخروج»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية المتنفذة مارست سلطتها على النواب في التصويت على المرشحين».

وطبقاً للمصدر، فإن «لجنة الخبراء البرلمانية (المكلفة بترشيح أعضاء المفوضية) أعلنت، في وقت سابق، أن الأمم المتحدة أبلغتهم بأن لا مانع لديها في أن يكون عضو المفوضية ينتمي لجهة سياسية، شريطة أن يكون مستقلا مالياً وإدارياً فور شغله المنصب»، لكن «فيما بعد نفت الأمم المتحدة، وأكدت ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة، ولا يرتبط أعضائها بأجندات سياسية». على حدّ قوله.

ورأى النائب الفارس أن «الوضع في العراق سيستمر على ما هو عليه في المرحلة المقبلة، ولن يكون هنالك إصلاح أو تغيير»، في إشارة إلى استمرار الكتل السياسية المتنفذة بتسلم زمام الحكم في العراق.

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الأول، على إضافة عضو تركماني وآخر مسيحي، إلى أعضاء مجلس المفوضين الجديد ليصبح عددهم 11 عضواً، شريطة أن لا يكون لهم الحق في التصويت داخل المفوضية، الأمر الذي لاقى رفضاً من نواب المكون التركماني.

اعتراض تركماني

وقال رئيس الجبهة التركمانية، النائب أرشد الصالحي لـ«القدس العربي»، إن «العقلية العنصرية والمذهبية لا زالت موجودة لدى الكتل السياسية ومجلس النواب العراقي»، مضيفاً إن الكتل السياسية «تريد أن يكون التركماني إما سنياً أو شيعياً»، حتى يتم ترشيحه لأي منصب.

وبين أن إعطاء «مقعد للمكون التركماني في مفوضية الانتخابات الجديدة، من دون حق التصويت في مجلس المفوضين، أمر لا فائدة منه»، موضّحاً بالقول: «أنا كتركماني وممثل عن المكون، أرفض أن يكون شخص تركماني في المفوضية بهذه الآلية، لأن ذلك يعدّ تقليلاً من قيمة الشعب التركماني».

ومن بين نقاط الاعتراض الأخرى على مجلس المفوضين الجديد، هو خلوه من أي «تمثيل للمرأة»، مما شكل «صدمة كبيرة» لدى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التي وصفت الأمر بأنه «خرق فاضح» وتراجع ديمقراطي مارسته الكتل السياسية.

وقالت عضو المفوضية وحدة الجميلي في بيان، إن عدم وجود مشاركه للمرأة في مفوضية الانتخابات يشكل «تراجعاً كبيراً في مرتكزات الديمقراطية التي تنص على احترام وتعزيز وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والتي تدعو إلى حماية نصيب المرأة في الحقوق المدنية والسياسية ولاقتصادية والثقافية».

وأضافت أن «التعمد في عدم إشراك المرأة في مؤسسات الدولة العراقية وبموقع الصدارة يعد بحد ذاته خرقا وتجاوزا على القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها العراق والتي تتضمن في نصوصها المشاركة الفعالة لها»، مشيرة إلى أن «هذا الخرق الفاضح لحق مشاركة المرأة (…) مارسته الكتل السياسية المتصدية للعمل السياسي»، وفقاً للبيان.

وحدّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخراً، 12 أيار/ مايو 2018، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، غير إن كتلاً سياسية أكدت «استحالة» إجراء الانتخابات التشريعية في ذلك الموعد.

ظروف غير مناسبة

وقال الأمين العام لحزب الحق الوطني أحمد المساري، في بيان، ان «الآلاف من أبناء المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية ما زالوا موزعين على المخيمات في عدد من المحافظات، ويستحيل إجراء الانتخابات النيابية في مناطقهم بسبب الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها النازحون».

وأضاف: «نفهم أن إجراء الانتخابات هو ليس الهدف، وإنما وسيلة لضمان انتخاب مرشحين يمثلون مواطنيهم تمثيلاً حقيقياً عبر ممارسة ديمقراطية عادلة ونزيهة يحصل فيها الجميع على فرصتهم للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم بكل حرية»، مبيناً إن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها المحافظات المستعادة والتي تجاوز نسب التدمير في بعضها 80 في المئة، يعني حرمان معظم أبنائها من المشاركة و فسح المجال أمام أصحاب الغرض السيئ لتحقيق أجنداتهم المشبوهة والتلاعب في نتائج تلك الانتخابات».

وحسب المساري، فإن «إصرار البعض على إجراء الانتخابات على وفق ما حددته المفوضية وتهيئة الأجواء لذلك في ظل تجاهلٍ تام للظروف القاسية التي تعاني منها المحافظات السنية والتي تحول دون حصول مشاركة حقيقية، يعني أن أولئك لا يمثلون إرادة الجماهير بأي شكل من الأشكال، وأنهم يتصرفون من وحي مصالحهم».

وجدد رفضه لتحديد أي موعد لإجراء الانتخابات «ما لم تتوفر الظروف الموضوعية لنجاحها وإجرائها، في اجواء ديمقراطية صحيحة وصحية»، داعيا كل القوى والاحزاب والشخصيات السياسية والوطنية إلى «رفض اجراء تلك الانتخابات في الموعد المقرر».