﻿«البيشمركه» تتصدى للقوات العراقية في مخمور وربيعة… وقتلى من «الحشد»

بغداد ـ «القدس العربي»: اندلعت اشتباكات، أمس الثلاثاء، بين قوات البيشمركه؛ من جهة، وبين «الحشد الشعبي» والقوات الاتحادية من جهة أخرى، في منطقتي قضاء مخمور وناحية ربيعة التابعتين لمحافظة نينوى.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة، إن قوات البيشمركه الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، سيطرت نقطة عسكرية في قضاء مخمور (73 كم جنوب شرق الموصل)، واحتجزت مجموعة من القوات الأمنية، قبل أن تطلق سراحهم فيما بعد.

وطبقاً للمصادر، فإن القوات الكردية أنزلت العلم العراقي من فوق النقطة العسكرية التي كانت تتمركز بها القوات الاتحادية. وتناقلت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقاطع فيديو تظهر لحظة سيطرة قوات البيشمركه على نقطة عسكرية تابعة للقوات الاتحادية في مخمور، واعتدائهم بالضرب والشتم للعناصر الأمنية المتواجدة فيها.

كذلك، نقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر أمنية قولها، إن «15 عنصرا من قوات الحشد الشعبي سقطوا بين قتيل وجريح باشتباكات مع قوات البيشمركه في قضاء المخمور».

وطبقاً للمصادر فإن «ثلاثة من عناصر الحشد قد سقطوا قتلى بينما أصيب 12 آخرون بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى القيارة»، مشيرة إلى إن «عنصرا من قوات البيشمركه أصيب جراء تلك الاشتباكات».

وتزامنت أحداث مخمور، مع هجوم شنه «تنظيم الدولة الإسلامية» على قوات «وعد الله»، ضمن الحشد، المتمركزة في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل.

وهاجم التنظيم تلك القوات بـ«عدد كبير» من الانتحاريين، الأمر الذي أوقع أربعة قتلى في صفوف الحشد، و24 قتيلاً من عناصر التنظيم، وفقاً لإعلام «الحشد».

في حين، أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، «قتل 3 إرهابيين، اثنان منهم يرتدون أحزمة ناسفة من قبل قطعات قيادة عمليات صلاح الدين، حاولوا التسلل من جهة جبال مكحول لغرض التعرض على قواتنا في تلك المنطقة».

وفي ناحية ربيعة (115 كم غرب الموصل)، قال منصور بارزاني، قائد قوات «كولان الخاصة» التابعة لبيشمركه الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قواته صدت هجوما للحشد الشعبي ودمرت عددا من العربات العسكرية في ناحية ربيعة على بعد 110 كلم شمال غرب الموصل.

مواجهات وتدمير وعربات عسكرية

وأضاف: «قامت قوة من الحشد الشعبي بالهجوم على جبهات البيشمركه في قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة»، مضيفاً أن «القوة كانت تتجه من مركز ناحية ربيعة إلى المحمودية، وواصلت تقدمها رغم التحذيرات المتكررة التي وجهتها قوات البيشمركه لها، ما أسفر عن وقوع مواجهات»، وفق ما نقل عنه تلفزيون روداوو الكردي.

وتابع أن «الاشتباكات أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين من نوع همر، فضلاً عن عجلة باجر مدرعة»، مشيراً إلى عدم وقوع أية خسائر في صفوف قوات البيشمركه. وقال مسؤول كردي لـ»رويترز» إن «البيشمركه صدت بنجاح تقدما لقوات الحشد، والقوات العراقية في منطقة ربيعة على مسافة 40 كيلومترا من معبر فيش خابور».

ولمعبر فيش خابور أهمية استراتيجية لأن النفط من كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق يمر عبر خط أنابيب من هناك إلى تركيا، وهي الطريق الرئيسية لخروج الصادرات الدولية من المنطقة ومهم لأي مسعى لاستقلال الأكراد.

وكتب هيمن هورامي المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان العراق على «تويتر» يقول «صدت البيشمركه الهجوم ودفعت الحشد الشعبي للوراء إلى ربيعة».

وتناقلت مصادر صحافية، أنباء أفادت بأن قوات البيشمركه استخدمت صواريخ ألمانية «للمرة الثانية» في هجومها على القوات الاتحادية بقرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة.

وتقع ناحية ربيعة على الحدود العراقية السورية. وغالبية سكانها البالغين 90 ألفا من قبيلة شمر العربية.

وزارة البيشمركه، أكدت، أن القوات العراقية والحشد الشعبي لا تنفك عن تحركاتها العسكرية في المناطق المحيطة بإقليم كردستان، مشددة على أنها لن تتوانى عن الدفاع عن أرض وشعب إقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان، «بعد أحداث محافظة كركوك وتقدم الحشد الشعبي والقوات العراقية في جميع المناطق المتنازع عليها، يبدو واضحا أن تلك القوات لا تفسح المجال باي شكل من الاشكال لتحديد خط التماس، وهي مستمرة بتحركاتها العسكرية، وتحشيد القوات في تلك المناطق».

وأضاف البيان أن «تحركات قوات الحشد الشعبي في محاولة للاستمرار بالتقدم وعدم احترام الاتفاقات المبرمة مؤشر واضح على أنها تضمر سوءا، وتريد أن تنال من عزة شعب كردستان».

البيشمركه تتعهد بالدفاع عن كردستان

وتابع «نؤكد لجميع الجهات أن تصرفات ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية ليست محل قبول بأي شكل من الأشكال، وان قوات البيشمركه، وبما أوتيت من قوة ستدافع عن ارض كردستان، وتحفظ كرامة الشعب».

ووجه كوسرت رسول علي، نائب رئيس إقليم كردستان، تعليمات وتوجيهات لقوات البيشمركه تنص على الالتزام بأوامر القيادة العامة للبيشمركه فقط.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مدينة السليمانية أمس الثلاثاء، مع شيخ جعفر شيخ مصطفى قائد قوات سبعين، والقيادة العسكرية في الاتحاد الوطني الكردستاني في محور جنوب كركوك، حسب بيان صادر عن مكتب رسول.

وذكر البيان الصادر في ختام الاجتماع، أن «كوسرت رسول تحدث عن الأوضاع السياسية في كردستان، وكيفية التصدي للمؤامرة متعددة الأطراف، وإدخال دولة العراق قوة كبيرة من الجيش وميليشيات الحشد الشعبي إلى مدينة كركوك وطوزخورماتو والمناطق الكردستانية الأخرى والمناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم».

كما أشار إلى «شجاعة البيشمركه وصمودها أمام تلك القوات على الرغم من عدم التكافؤ في القوى والقدرات العسكرية، ودفاعها عن أراضي كردستان».

وتابع البيان أن «كوسرت رسول حث قادة ومسؤولي البيشمركه على بذل كل ما يمكن لإعادة ترتيب القوات وعدم السماح بأن تؤثر الأحداث الأخيرة سلباً على معنويات البيشمركه».

ومضى بالقول «من غير المسموح تلقي الأوامر العسكرية من أي جهة باستثناء القيادة العامة لقوات بيشمركه كردستان، وعدم تلبية التوجيهات العسكرية الصادرة عن أي شخص أو جهة لا ترتقي لمستوى المسؤولية».

مهلة لتسليم معبر فيش خابور

في الأثناء، كشفت تسريبات عن إمهال القوات المسلحة المشتركة، البيشمركة يوماً واحداً، قبل أن تسلم منفذ فيش خابور (نحو 55 كم غربي دهوك) الحدودي مع سوريا.

ويأتي «التصعيد العسكري» بعد يوم واحد من عقد العمليات المشتركة اجتماعاً، هو الثاني خلال 48 ساعة، لبحث استعداد القطعات الاتحادية لـ«فرض القانون» في عموم الحدود الإدارية لنينوى.

وحسب ما أكد مصدر أمني رفيع لـ«القدس العربي»، «تم إصدار الأوامر باتجاه التحرك نحو المناطق المتبقية من الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، إضافة إلى إرسال رسالة إلى قوات البيشمركه في تلك المناطق دعوناهم فيها إلى التعاون والتنسيق، للسيطرة على تلك المناطق من دون اصطدام أو تقديم ضحايا، في صفوف القوات الاتحادية أو البيشمركه».

وأضاف: «نتمنى حسم هذه العملية بأسرع وقت حتى تتوجه القطعات نحو تحرير قضاء القائم في الأنبار».

وعن مضمون الرسالة أفاد بأنها «تضمنت عودة البيشمركه إلى حدود عام 2003»، كاشفاً عن «موافقة البيشمركه على تشكيل لجنة لتحديد تلك الحدود على الخريطة».

وضم الاجتماع، حسب المصدر، كل من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، وقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، إضافة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وأمين عام منظمة بدر هادي العامري. وعدد من القياديين في الحشد. إلى ذلك، وجهت منظمة «العفو الدولية»، اتهامات إلى القوات العراقية بمهاجمة مدنيين كرد بطريقة عشوائية، وافتعال حرائق وعمليات نهب في قضاء طوزخورماتو، قرب كركوك. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان «لدى دخول القوات الأمنية العراقية إلى طوزخورماتو في الـ 16 من شهر تشرين الأول/اكتوبر الجاري، قتل 11 مدنيا على الأقل في هجمات عشوائية وتم نهب وحرق وتدمير مئات الممتلكات».

وأضاف البيان أن «هذه الحوادث بدت وكأنها هجوم استهدف الأحياء ذات الغالبية الكردية من المدينة».

وأشارت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، إلى أنه «في غضون ساعات، دمرت حياة عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال في طوزخورماتو، حيث فقد الآلاف من هؤلاء منازلهم ومتاجرهم وكل ما يملكونه».

وأوضحت أن هؤلاء «منتشرون الآن في مخيمات في المحيط، ويتساءلون ما إذا كانوا قادرين على العودة إلى ديارهم يوما ما». وبينت أن «القوات العراقية أعلنت أنها لن تتسامح مع أي هجمات ضد المدنيين وأنه ستتم ملاحقة الجناة، وعليها الآن تطبيق أقوالها وإجراء تحقيق فوري ومحايد في هذه الانتهاكات».