﻿ترامب سيطرح خطته أو «الصفقة» قبل نهاية العام الحالي

رام الله – «القدس العربي»: قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي انه مستعد للسلام وللتفاوض مع حكومة فلسطينية لا تكون حركة حماس جزءا منها. وصرح أمام الكنيست «البرلمان» الإسرائيلي خلال كلمة له «أيدينا ممدودة للسلام الحقيقي وليست ممدودة لجهات تريد طردنا من هنا وتدعو لخراب إسرائيل كما تريد حماس وهذا موقفنا وموقف أمريكا».

وأوضح خلال كلمته أن «العمل جار دون توقف لحماية حدودنا والسلام الدائم يتطلب بقاء إسرائيل محتفظة بالسيطرة الأمنية على كل المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، وأن السلام لا يلزم إخلاء مستوطنين من منازلهم، فالسلام يرتكز على تعميق العلاقات مع الدول المعتدلة في الشرق الأوسط والتي لا تعتبر اسرائيل عدوا».

وتطرق نتنياهو إلى قضية اليونسكو، ووجه التحية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة الأممية، بحجة دعمها للفلسطينيين ومواقفها غير المحايدة على حد زعمها.

وفي السياق نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن «ترامب سيطرح خطة سياسية شاملة على الطاولة – وستضطر الأطراف للتعايش معها». وأضاف انه «خلافا للتقارير المتداولة في اسرائيل في الأيام الأخيرة، فإن الرئيس ترامب ينوي طرح خطة سياسية شاملة على الطاولة – وستضطر الأطراف للتعايش معها».

وأضاف المصدر الذي طلب التحفظ على اسمه، انه «سيتم طرح الخطة أمام الاسرائيليين والفلسطينيين حتى نهاية كانون الأول 2017». وحسب اقوال المسؤول الأمريكي، الذي يحافظ على تواصل مع القيادة الرفيعة في إسرائيل، فإن الرئيس لا ينوي الدخول في مفاوضات طويلة مع الأطراف كما فعل سابقه، الرئيس باراك اوباما. «ترامب لا يملك وقتلا للعب. هذه هي خطته وهذا ما سيكون. وخلافا للتقارير التي نشرت هذا الأسبوع في اسرائيل، فإن الخطة هي بمثابة كل شيء او لا شيء». وحسب أقواله فإن «الرئيس لا يريد الاصطدام بحالة من المفاوضات الطويلة، التي يمكن ان تعلق. ترامب يفهم انه إذا منح الأطراف مجالا للتفاوض فإنهم سيمددونه».

وحين طُلب من المسؤول الامريكي كشف بعض ما يتوقعه في خطة ترامب، لخصها بشكل يتوقع ان يثير قلق الكثير من الجهات في إسرائيل، «يتوقع ان تكون اسرائيل راضية بنسبة 50% عن الخطة، وكذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين. المقصود هو منع جلوس المفاوضين لساعات في غرفة مغلقة، وكل ما يفعلونه هو تبادل الاتهامات. بما انه لن يتم منح هذا الخيار للأطراف، فإن المسألة الكبيرة هي من الذي سيحطم الآليات أولا، ويكون مسؤولا عن فشل العملية».

وقال المصدر أيضا، انه يتوقع قيام ترامب بقيادة خطوة لتطبيع العلاقات بين العالم العربي واسرائيل، وبالتالي التسهيل على الأطراف في كل ما يتعلق بتأثير العملية على السياسة الداخلية. بالنسبة لإسرائيل يشكل تطبيع العلاقات مع العالم العربي قفزة اقتصادية ودبلوماسية، وبالنسبة لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، ستسمح له هذه الخطوة باتخاذ قرارات تاريخية من خلال التشاور مع دول عربية أخرى.

وأضاف المصدر: «افترض أنكم انتبهتم الى الإجراءات الدراماتيكية التي يقودها ترامب لصالح اسرائيل مؤخرا». وكان يشير بذلك الى قرار ترامب الانسحاب من اليونسكو، ومن ثم الى خطابه بشأن الاتفاق النووي. وقال: «ليس صدفة ان الرئيس يريد من الجمهور الاسرائيلي ومن ائتلاف نتنياهو الفهم أنه لن يسمح لأحد بالمس بمصالح اسرائيل، ومن ناحية ثانية فإنه يريد تحقيق اتفاق تاريخي».

وقال: «يجب على اسرائيل الفهم بأنه لا يمكنها توقع طاقم مبعوثين أفضل من طاقم يضم ثلاثة يهود يضعون الكيباه على رؤوسهم»، وهو يقصد بذلك السفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، والمبعوثين جيمس غرينبلات وجارد كوشنر.

وقال انه «في الوقت الذي يعتبر فيه نسيب الرئيس كوشنر، وغرينبلات «المتفائلان» ويؤمنان بقدرة الامتيازات الاقتصادية على تحسين الوضع السياسي، فإن فريدمان «هو الرجل الذي يقف على ساقيه على الأرض» ويفهم انه لن يكون من السهل عقد صفقة.

وقالت مصادر دبلوماسية في إسرائيل، اطلعت على فحوى هذا التقرير ان خطة ترامب يمكنها إحداث هزة أرضية كبيرة من ناحية سياسية في اسرائيل. وقالوا كذلك: «إذا كان هناك ما يهدد الائتلاف اليوم، فهي خطة دونالد ترامب المتوقعة».

في غضون ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله لأغراض وصفها بــ»الأمنية»، علماً أن تلك الأراضي تقع بالقرب من مستوطنة «حلميش» الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في النبي صالح، هذا بالإضافة إلى البرج والحاجز العسكري المقام على مداخل القرية والذي غالباً ما يستخدم لإغلاق المنطقة وحرمان الفلسطينيين من التنقل منها وإليها، ما يضطرهم إما للانتظار ساعات طويلة على الحاجز أو السفر مسافات طويلة للوصول إلى أماكن سكناهم، في حلقة متواصلة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين يومياً.

وأكدت الوزارة أن السيطرة على الأرض الفلسطينية بحجج وذرائع متعددة وواهية هي مقدمة مألوفة لتخصيص تلك الأراضي لاحقاً لصالح الاستيطان، وفي هذه الحالة لمصلحة توسيع مستوطنة « حلميش «.

وجددت التأكيد أن استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بتعميق وتوسيع الاستيطان التهويدي لأرض دولة فلسطين ينسف مرتكزات مرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، ويستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات، ويقوض أيضاً إحدى أهم النتائج المرجوة من السلام، وهي إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، «إن الاستيطان يعكس في الأساس عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية باحتلالها لأرض الشعب الفلسطيني».