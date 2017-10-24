﻿اليمن: قائد مقاومة تعز يفجرها من الرياض ضد التحالف ويتهمه بخذلانها وتدبير «مؤامرة مكشوفة» ضدها

تعز ـ «القدس العربي»: فجّر قائد المقاومة في محافظة تعز اليمنية الشيخ حمود سعيد المخلافي أمس الثلاثاء قضية ساخنة ضد التحالف العربي بقيادة السعودية، ومن عاصمتها الرياض بإطلاقه نداء عاجلا لتحرير تعز من الانقلابيين الحوثيين وقوات صالح، بعد تخاذل قوات التحالف عن تحريرها.

وقال المخلافي في بيان نشره للإعلام وتسلمت (القدس العربي) نسخة منه أسماه (نداء القضية والمصير) «إلى جماهير شعبنا اليمني الصابر والمقاوم، إلى جماهير المقاومة والصمود في إقليم الجند العزيز، إلى أبطال ورجال المقاومة اليمنية والجيش الوطني في كل ربوع اليمن الحبيب وإلى رجال وأبطال المقاومة والجيش الوطني من أبناء تعز وإب في الجبهات والمواقع وساحات الفعل المقاوم أينما كنتم وحيثما سطرتم صور ملاحم الكرامة والشرف، نوجّه إليكم بيان الحقيقة المجردة حول واقع محافظة تعز الأبية، تعز الصمود والبطولة، تعز التضحية والعطاء، تعز الحرية والكرامة، تعز الصخرة العظيمة التي تكسرت على حدها مشاريع الانقلاب و المارد العنيد الذي بدد أحلام الانفصال ومشاريع الارتهان والخنوع».

وأضاف «نقف اليوم لنعلن للجميع أن تعز تعرضت ولا زالت تتعرض لخذلان مبرمج وكيد ممنهج تعاضدت فيه قوى مختلفة بهدف كسر إرادة هذه المحافظة الباسلة والصامدة وتطويعها للتنازل عن المشروع الوطني الكبير والحلم العظيم في دولة اتحادية، مدنية ديمقراطية عادلة، ورغم أنها كانت ولا زالت مقبرة المشروع الانقلابي ومحرقة القيادات والجنود التابعة له إلا أن تعاظم الكيد على محافظتنا الغالية وإقليمنا العزيز بلغ حدا مؤسفا ومؤلماً».

واتهم قوات التحالف العربي وبالذات القوات الإماراتية المتمركزة في محافظة عدن المجاورة التي تتحكم بمجريات الأمور العسكرية، وقال «مُنِعت محافظة تعز من الحصول على أسباب القوة والسلاح اللازم للانتصار الناجز على الانقلابيين المعتدين فتوقفت عملية التحرير في حدود نيسان/أبريل 2016 واستمرت قوات المعتدين البغاة في قصف المدينة والأرياف بمختلف الأسلحة ومن مختلف الاتجاهات فسقط المدنيون وكثر الشهداء والجرحى ولم يلقَ جرحانا الاهتمام اللازم كما لم ترع أسر شهدائنا العظام بما يوازي تضحياتهم ونضالهم».

وأوضح أن محافظة تعز حرمت كذلك من أدنى الحقوق الأساسية التي يفترض أن تحصل عليها بشكل طبيعي، وأعلن أن محافظة تعز حُرِمت حتى من انتظام صرف الرواتب لموظفيها أسوة بغيرها من المحافظات، فضلا عن فقدانها لمقومات إعادة الحياة وإحياء الدولة أسوة بغيرها من المحافظات التي ترعاها الحكومة الشرعية.

وقال «يا أبناء تعز الأبطال إننا نثمن الجهود التي بذلت مؤخرا من الوفد الحكومي في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وتفعيل إداراتها إلا ان هذا الفعل المقدر لا يعدو أن يكون بادرة حسن نوايا إن لم تتبعه قرارات تغير واقع المؤامرة والخذلان لتعز وتفتح الباب أمام إقرار وتنفيذ خطة التحرير الشامل واعتماد موازنات التشغيل كاملة غير منقوصة أسوة بما تحصل عليه بقية المحافظات والأقاليم».

وأطلق المخلافي نداءه لإنقاذ تعز من هذا الوضع المرير الذي تعانيه والمحاصرة من الطرفين، من قبل الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح من جهة ومن قبل الحكومة الشرعية وقوات الإمارات من جهة أخرى، وقال «إننا نوجه نداء تلبية الواجب وحشد القوى لجميع أبناء تعز المقاومين والعسكريين الذي تقطع بهم الهم الوطني حتى توزعوا على محافظات اليمن كافة فشكلوا العدد الأكبر في قوام مقاومة إقليم سبأ وإقليم تهامة، وبالتالي فمحافظتكم تعز تدعوكم اليوم للعودة إليها والالتحام مع إخوانكم رفاق السلاح في خنادق الشرف والكرامة لاستكمال تحرير تعز وإب، فمحافتظكم تتعرض لمؤامرة مكشوفة تستهدف في نهاية المطاف وحدة واستقرار الوطن».

وأكد انه «إن كانت تعز هي كلمة السر في القضية ـ اليمنية ـ وبوابة الحل فالبدار البدار عودوا إلى محافظتكم الماجدة أفرادا، وكتائب لغوث وتحرير محافظة تعز على طريق تحرير كامل التراب اليمني من جميع مشاريع التخريب والارتهان». وقال «يكفينا الوقت الذي ضاع في مغالطات سمجة وحجج واهية، فتعز اليوم بالنسبة لليمن أجمع هي القضية والمصير».

وقال مصدر مقرب من قائد مقاومة تعز لـ(القدس العربي) ان المخلافي اضطر إلى إطلاق هذا النداء من العاصمة السعودية الرياض، رغم تبعات ذلك، بعد أن استنفد كافة الجهود خلال العشرين شهرا الماضية وتنقله من تعز إلى عدن إلى مأرب إلى الرياض دون جدوى.

وقال «ان كل الوعود التي كان يتلقاها المخلافي من قبل قوات التحالف العربي وبالذات القوات الإماراتية كانت مجرد وسائل تخدير للقضية ومحاولة واضحة لإضاعة الوقت والتي كشفت جميعها عدم جدّيتها في التعامل مع قضية تعز، سواء العسكرية او الانسانية أو غيرها».