﻿ريال مدريد لن يستخدم حافلته في زيارة جيرونا لأسباب أمنية!

مدريد – رويترز: ذكرت وسائل إعلام اسبانية أن ريال مدريد لن يستخدم حافلته الرسمية عندما ينتقل إلى كتالونيا لخوض مباراة ضد جيرونا الأحد المقبل في الدوري لأسباب أمنية. ولا يريد الريال أن يتم استهداف حافلته في ظل التوتر السياسي في إقليم كتالونيا وسط مطالبات بالاستقلال عن اسبانيا. ولا يستخدم الريال حافلته عادة في الحالات عالية الخطورة مثل مباراة القمة في برشلونة أو عند زيارة أتلتيك بلباو. ويخطط الريال للسفر إلى جيرونا عبر طائرة مساء السبت، وقالت صحيفة «ماركا» إنه سينتقل للإستاد عبر حافلة لا تحمل شعارات بسبب الوضع السياسي الراهن.

ديبورتيفو لاكورونيا يقيل مدربه ميل بعد بداية سيئة

مدريد – رويترز: استغنى ديبورتيفو لاكورونيا عن خدمات مدربه بيبي ميل بعد بداية سيئة للموسم في الدوري الاسباني، وعين كريستوبال بارالو مدرب الفريق الثاني بدلا منه حتى نهاية الموسم. وميل، الذي عين في فبراير/ شباط، هو خامس مدرب يقيله الرئيس تينو فرنانديز منذ توليه المسؤولية في 2014. ويحتل ديبورتيفو المركز الـ16 في الدوري بعدما فاز في مباراتين فقط هذا الموسم، ويملك ثماني نقاط من تسع مباريات. وأسدلت الهزيمة 2-1 على أرضه أمام جيرونا يوم الاثنين الستار على مسيرة المدرب ميل مع ديبورتيفو.

إقالة مدرب بنيفنتو الإيطالي بعد تسع هزائم متتالية

روما – رويترز: أقال بنيفنتو المتعثر مدربه ماركو باروني بعدما أصبح أول فريق يخسر أول تسع مباريات في الدوري الإيطالي. وأعلن بنيفنتو إقالة باروني (54 عاما) الذي قاده للصعود الموسم الماضي للمرة الاولى وعين روبرتو دي زيربي بدلا منه. وقال بنيفنتو: «يشكر النادي باروني على احترافيته والمشاعر المؤثرة التي منحها لفريق بنيفنتو والمدينة والمشجعين بالصعود للدرجة الأولى». وسجل بنيفنتو الرقم السلبي بعد الخسارة 3-صفر أمام فيورنتينا الأحد الماضي. وأحرز هدفين فقط في تسع مباريات واستقبل 22 هدفا. وأخفق دي زيربي (38 عاما)، الذي قضى موسمين في تدريب فوجيا، بالكاد في الصعود للدرجة الأولى ويحمل خبرة وحيدة في دوري الأضواء عندما قاد باليرمو لثلاثة أشهر الموسم الماضي. وأصبح بنيفنتو الفريق الثاني الذي ينفصل عن مدربه هذا الموسم بعد كالياري الذي سيلعب معه في الجولة المقبلة اليوم.

كومان يعترف بخيبة أمله عقب إقالته من تدريب إيفرتون

لندن – د ب أ: أبدى الهولندي رونالد كومان خيبة أمله إزاء إقالته من تدريب إيفرتون الإنكليزي. وكان إيفرتون أعلن الاثنين إقالة كومان بسبب سوء النتائج، وتراجعه إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بالدوري الممتاز بعد تسع مراحل من بداية الموسم، حيث لم يحقق سوى انتصارين. وقال كومان عبر «تويتر» إنه يود التقدم بالشكر لمالك النادي بل كينرايت ومجلس الإدارة على دعمهما له. وأضاف: «بالطبع أشعر بخيبة أمل الآن، لكنني أتمنى للفريق كل النجاح في المستقبل.» وتضم قائمة المرشحين لخلافة كومان، ديفيد مويز المدرب الأسبق لإيفرتون وشون دايش مدرب بيرنلي.

أقدم ناد في العالم يحتفل بمرور 160عاما على إنشائه!

لندن – د ب أ: أكمل نادي شيفيلد إف سي الإنكليزي، الذي يعد أقدم نادي كرة القدم في العالم، عامه الـ160، ليتلقى التهاني من العديد من الأندية واللاعبين. وأنشئ النادي الذي يقع مقره في مدينة شيفيلد البريطانية بمقاطعة يوركشاير في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1857 على يد المحامي ناثانيل كريزيك وتاجر النبيذ وليم بريست، وكانت أفضل عصوره خلال فترة بطولات الهواة. وينافس شيفيلد في دوري الدرجة الثامنة، حيث ابتعد كثيرا عن أندية أخرى بالمدينة مثل شيفيلد يونايتد وشيفيلد وينزداي، اللذين يلعبان في الدرجة الأولى. وكانت رابطة أندية الدوري الأسباني من بين مهنئي النادي الانكليزي من خلال رسالة نشرتها عبر «تويتر»، كما أرسلت أيضا أندية مثل مانشستر سيتي وموناكو وهامبورغ تهنئتها لهذا النادي العريق. ومن جانبه، استغل شيفيلد إف سي هذه المناسبة التاريخية لنشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قميصه المميز الذي عرضه للبيع احتفالا بمرور 160 عاما على إنشاء النادي .

أهلي جدة يطلب حكام أجانب لجميع مبارياته

جدة – د ب أ: خاطب مجلس إدارة نادي أهلي جدة الأمانة العامة، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتعيين طواقم حكام أجنبية لمبارياته المقبلة. وقال عبر «تويتر»: «خاطبت إدارة النادي الأهلي الأمانة العامة باتحاد كرة القدم تطلب من خلاله إسناد طواقم تحكيمية أجنبية لجميع مبارياته». وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أتاح فرصة الاستعانة بالحكام الأجانب خلال المباريات، بدون عدد محدد، مشيراً إلى التزام هيئة الرياضة بتكاليف الطواقم الأجنبية. وأصدر آل الشيخ القرار خلال اجتماعه مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، مساء الإثنين.