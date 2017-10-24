﻿كاري ودورانت يقودان واريورز إلى الفوز

واشنطن – د ب أ: سجل ستيفن كاري 29 نقطة وأضاف كيفن دورانت 25 نقطة ليقودا حامل اللقب غولدن ستيت واريورز إلى الفوز على مضيفه دالاس مافريكس 133/103 ضمن للمحترفين.

كذلك قدم كلاي طومسون عرضا مقنعا لواريورز وسجل 21 نقطة، ليكون الانتصار الثاني لواريورز في الموسم مقابل هزيمتين، بينما ظل سجل مافريكس خاليا من الانتصارات حيث كانت الهزيمة هي الرابعة له على التوالي. وكان ويسلي ماتيوس أبرز عناصر مافريكس وسجل للفريق 19 نقطة وأضاف زميله هاريسون بارنيس 13 نقطة، في مواجهة فريقه السابق. وحقق سان أنطونيو سبيرز الانتصار الثالث على التوالي، بدون هزيمة، وتغلب على ضيفه تورونتو رابتورز 101/97. وسجل لاماركوس ألدريدج 20 نقطة لسبيرز وأضاف زميله ديغونت مري 16 نقطة و15 متابعة، بينما كان ديمار ديروزان أبرز عناصر رابتورز وسجل للفريق 28 نقطة. كذلك واصل ممفيس غريزليز انطلاقته في الموسم محققا الانتصار الثالث له في ثالث مباراة له حيث تغلب على هيوستن روكتس 98/90 .وتغلب فينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 117/115 وواشنطن ويزاردز على دنفر ناغتس 109/104 وميلواكي بكس على تشارلوت هورنيتس 103/94 وميامي هيت على أتلانتا هوكس 104/93 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 97/86 .