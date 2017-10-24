﻿عالم التنس: ديوكوفيتش وفافرينكا يعودان عبر بطولة استعراضية

بلغراد – د ب أ: أعلن مسؤولو بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن النسخة المقبلة من البطولة الاستعراضية ستشهد عودة النجمين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابات.

ويشارك الثنائي ضمن ستة لاعبين في البطولة المقررة على الملاعب الصلبة بأبوظبي بين 28 و30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وقال ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا: «أشعر بسعادة شديدة للعودة إلى أبوظبي للمرة الخامسة والمشاركة في النسخة العاشرة من البطولة.» ويحتل ديوكوفيتش، الحائز على 12 لقبا في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، المركز السابع في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بينما يحتل فافرينكا المركز التاسع. وتشهد البطولة الاستعراضية أيضا مشاركة الأسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم والأسباني بابلو كارينو بوستا المصنف 11 والنمساوي دومينيك ثيم المصنف السادس والكرواتي ميلوس راونيتش المصنف 12 .