﻿الدوري السعودي: الهلال يتطلع إلى مواصلة انتصاراته غداً على حساب النصر في دربي الرياض

الرياض – د ب أ: يتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته في الدوري السعودي عندما يحل ضيفا على النصر غدا الخميس في دربي الرياض بالجولة الثامنة.

ويحتل الهلال حامل اللقب المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف الأهلي المتصدر، فيما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال والأهلي. وتبدو المباراة فرصة مثالية للاعبي النصر ومدربهم الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس لاستعادة الثقة مرة أخرى، والتأكيد على القدرة على المنافسة على لقب الموسم الحالي.

وسيحصل لاعبو النصر على دفعة معنوية هائلة، حال الفوز على الهلال الذي لم يلق أي خسارة مع مدربه الحالي رامون دياز، في البطولات المحلية والقارية على مدار الموسمين الحالي والماضي. ويعتمد كوينتيروس كثيرا على خبرات محمد السهلاوي، بالإضافة إلى البرازيلي ليوناردو بيريرا الذي يقدم مستويات متميزة مع النصر في الموسم الحالي، وسجل 4 أهداف في 6 مباريات. ويغيب عن الفريق خالد الشويع وحمد العقيلي ومتعب المطلق وعبدالله مادو وعبدالإله العمري. وعلى الجانب الآخر، ستكون المباراة إعدادا مبكرا مثاليا للهلال، الذي يستعد لخوض نهائي أبطال آسيا منتصف الشهر المقبل، خاصة وأن النصر لن يكون صيدا سهلا هذه المرة، مثلما كان الحال عليه في الدربي الأخير.

ويتسلح حامل اللقب بالقوة الضاربة في الخط الأمامي بقيادة عمر خريبين وكارلوس إدواردو وجيلمين ريفاس، بالإضافة إلى ماتياس بريتوس. ويملك الهلال مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام الرائد، لانشغاله بالمشاركة في البطولة الآسيوية. وفي اليوم ذاته، سيحل الأهلي ضيفا على الفيصلي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. ويريد الأهلي الفوز بالمباراة وانتزاع النقاط كاملة للاستمرار في المنافسة على الصدارة التي يحتلها برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف أمام الهلال، فيما يريد الفيصلي الفوز بالمباراة للعودة من جديد لدائرة المنافسة خاصة وانه يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة. كما يلعب أيضا الباطن، الثالث برصيد 13 نقطة، مع ضيفه الرائد، صاحب المركز الرابع عشر الأخير برصيد نقطتين. وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم عندما يستضيف الفيحاء، الحادي عشر برصيد ست نقاط نظيره الاتفاق الثالث عشر قبل الأخير برصيد خمس نقاط. كما يلعب اتحاد جدة الثامن برصيد ثماني نقاط، مع ضيفه القادسية، التاسع بثماني نقاط أيضا. وتختتم الجولة الجمعة عندما يلعب الشباب العاشر برصيد سبع نقاط مع ضيفه الفتح السادس برصيد 11 نقطة، ويلتقي التعاون السابع بثماني نقاط، مع ضيفه أحد الثاني عشر بخمس نقاط.