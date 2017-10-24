﻿ميسي ورونالدو يعودان إلى تجاهل بعضهما بعضا في التصويت

لندن – د ب أ: تقاسم النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الجوائز الفردية العالمية منذ العام 2008، ولكنهما عادا هذا الموسم مرة أخرى لتجاهل بعضهما بعضا في تصويتهما على هوية اللاعب الأفضل في العالم. وفاز رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بالنسخة الأخيرة من جائزة « الأفضل» بعدما حصد 43.16 بالمئة من الأصوات. وصوت رونالدو لكل من لوكا مودريتش وسيرخيو راموس ومارسيلو، زملائه في ريال مدريد، وصوت العام الماضي لغاريث بيل بدلا من مارسيلو. أما ميسي، الذي يحمل شارة قيادة المنتخب الأرجنتيني، فراعى في تصويته أيضا أن يكون دبلوماسيا، حيث رشح زميليه في برشلونة لويس سواريز واندريس انيستا، بالإضافة إلى زميله السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي نيمار، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. وكان ميسي اختار نفس اللاعبين العام الماضي ولكنه وضع البرازيلي في المرتبة الثانية. وحل ميسي في سباق «الأفضل» في المركز الثاني بعدما حصل على 19.25 بالمئة من الأصوات، التي شملت قادة المنتخبات ومدربيها في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين واستقصاء رأي للمشجعين عبر الانترنت. وعلى النقيض، قام مدربا المنتخبين الأرجنتيني والبرتغالي بالتصويت لرونالدو وميسي على الترتيب، حيث اختار خورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين، النجم البرتغالي في المركز الثاني بعد ميسي، فيما اختار فيرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، الأسطورة الأرجنتينية في المركز الثالث بعد رونالدو ومودريتش. وكان التصويت الأكثر حيادية ما قام به مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، الذي وضع نيمار في المركز الثاني بعد رونالدو ووضع ميسي ثالثا.

واختار داني ألفيش، قائد المنتخب البرازيلي، أيضا النجوم الثلاثة نيمار وميسي ورونالدو على الترتيب. ووضعت اختيارات سيرخيو راموس، قائد المنتخب الأسباني، رونالدو في المركز الأول يليه ميسي ثم مودريتش. فيما اختار جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب الأسباني، ثلاثة من نجوم فريقه وهم سيرخيو راموس وداني كارفاخال واندريس انيستا.