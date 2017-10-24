﻿رونالدو في قمة السعادة بعد فوزه للمرة الخامسة

لندن – د ب أ: أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن بالغ سعادته للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 .وقال رونالدو بعد استلام الجائزة: «في المقام الأول أتوجه بالشكر لرفقائي في ريال مدريد ومدربي ورئيس النادي على مساهمتهم الدائمة لي». وأضاف: «كانت مسيرة رائعة وطويلة مليئة الاجتهاد والعمل». وأضاف: «اتوجه بالشكر لعائلتي الموجودة معي هنا كما أشكر كل من صوت لي للحصول على هذه الجائزة». وأكمل: «كما أشكر ايضا ليونيل ميسي ونيمار على الروح الرياضية». وختم بالقول: «هذه لحظة بهيجة في حياتي الكروية، سعيد بالتواجد مع أساطير كرة القدم وأشكر الفيفا ولندن على هذا الحفل الرائع».