﻿جوائز الفيفا: رونالدو «الأفضل» والريال يُحِكم قبضته… والسيدات يحفظن ماء وجه الكرة الهولندية

لندن – د ب أ: بعد شهور قليلة على فوز الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أحكم ريال مدريد قبضته على الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وفرض الريال هيمنته على الحفل من خلال حصد أبرز جائزتين على مستوى الرجال والفوز بنصيب الأسد من مقاعد التشكيلة المثالية لعام 2017 .وجاءت جائزتا أفضل لاعبة وأفضل مدربة للكرة النسائية لتحفظا ماء وجه الكرة الهولندية. وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 .وهذه المرة الخامسة التي يحرز فيها الجائزة ليعادل رصيد منافسه التقليدي العنيد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي كان الوحيد في التاريخ الذي يتوج بهذه الجائزة خمس مرات. وتسلم رونالدو الجائزة من السويسري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا. وكان رونالدو انتزع جائزة النسخة الأولى بتاريخ هذه الجائزة بعد انفصال استفتاء الفيفا عن استفتاء مجلة «فرانس فوتبول» التي تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. وأحرز رونالدو الجائزة بعدما قاد الريال ليكون أول ناد يدافع عن لقبه في دوري الأبطال بشكل البطولة الحالي كما قاده للفوز بالدوري الإسباني. وتفوق رونالدو مجددا على ميسي، الذي أحرز لقب الوصيف في الجائزة الماضية، والذي توج هدافا للدوري الإسباني للموسم الرابع على التوالي كما قاد برشلونة للقب كأس إسبانيا. وتفوق رونالدو أيضا على نيمار في آخر موسم له مع برشلونة قبل الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية، أصبح من خلالها اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة.

زيدان أفضل مدرب

ونال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المكافأة المناسبة لمسيرته الرائعة الموسم الماضي مع فريقه وتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم .وللعام الثاني على التوالي، دخل زيدان في منافسة شرسة على لقب أفضل مدرب. وخسر هذا الصراع العام الماضي لصالح الإيطالي كلاودو رانييري المدرب السابق لليستر الإنكليزي فيما حل فيرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي ثالثا. لكن زيدان فاز بالجائزة هذه المرة متفوقا على الإيطاليين الآخرين أنطونيو كونتي مدرب تشلسي وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس. وقاد كونتي تشلسي للفوز بالدوري الانكليزي كما قاد أليغري يوفنتوس لإحراز الدوري للموسم السادس على التوالي والجمع بين الدوري والكأس في إيطاليا للموسم الثالث على التوالي محققا بهذا رقمين قياسيين. ورغم هذا، أحرز زيدان الجائزة بعدما قاد الفريق لتحقيق عروض رائعة، كما فاز معه بثنائية الدوري ودوري الأبطال بخلاف الفوز في مطلع الموسم بلقبي السوبر الإسباني والأوروبي. وأصبح الريال بقيادة زيدان أول فريق يحرز لقب دوري الأبطال موسمين متتاليين منذ نجح ميلان الإيطالي في هذا عام 1990 .

التشكيلة المثالية

كما شهدت التشكيلة المثالية، خمسة لاعبين من الريال هم البرازيلي مارسيلو والبرتغالي رونالدو والألماني توني كروس والإسباني سيرخيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش. وقبل بداية الحفل، أكد النجم الإنكليزي السابق فرانك لامبارد: «ما يفعله الريال ليس سهلا… فاز الريال بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات في آخر أربعة مواسم». وقال مودريتش: «كان موسما رائعا لنا… لا يمكننا أن نطلب المزيد. فزنا بالدوري الإسباني ودوري الأبطال ثم بكأسي السوبر الأوروبي والإسباني. كان عاما رائعا ومتميزا. ونأمل في تكراره». وأشاد بزميله رونالدو الذي توج بلقب الهداف في دوري الأبطال الموسم الماضي برصيد 12 هدفا منها عشرة أهداف في أدوار الثمانية والمربع الذهبي والنهائي، كما سجل 25 هدفا للفريق في الدوري الإسباني الموسم الماضي. وضمت التشكيلة، المرمى: الإيطالي جانلويجي بوفون (يوفنتوس)، والدفاع: البرازيلي داني ألفيش (يوفنتوس/ باريس سان جيرمان) والإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس/ ميلان) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد) والإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد) .والوسط: الأسباني أندريس إنييستا (برشلونة) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والألماني توني كروس (ريال مدريد) .والهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) والبرازيلي نيمار (برشلونة/ باريس سان جيرمان) .

سيدات هولندا

وحفظت اللاعبة الهولندية ليكه مارتينز ومدربتها سارينا فيغمان ماء وجه الكرة الهولندية التي عانت من غياب منتخب الرجال عن كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016)، كما سقط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 ليغيب عن المونديال في منتصف العام المقبل. وتوجت مارتينز نجمة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة. وتسلمت مارتينز، التي قادت المنتخب الهولندي هذا العام للقب كأس أمم أوروبا للسيدات، الجائزة خلال الحفل السنوي. وتفوقت مارتينز على الأمريكية كارلي لويد، التي أحرزت الجائزة في العامين الماضيين، والفنزويلية الناشئة دينا كاستيانوس. وأحرزت فيغمان مدربة المنتخب الهولندي جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية. وتسلم النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن الجائزة نيابة عن مواطنته التي لم تحضر الحفل لارتباطها بإحدى المباريات مع فريقها. وتفوقت فيغمان على كل من جيرار بريشو مدرب ليون الفرنسي ونيلس نيلسن مدرب المنتخب الدنماركي.

بوفون أفضل حارس

أضاف الإيطالي جانلويجي بوفون حارس المرمى المخضرم ليوفنتوس والمنتخب الإيطالي جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته، وفاز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2017. وتفوق بوفون في الصراع على الجائزة على الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الريال والألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ على جائزة أفضل حارس. وقاد بوفون يوفنتوس للفوز بالدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي كما حافظ على نظافة شباكه في 600 دقيقة متتالية بدوري الأبطال ليتفوق على نافاس الذي فاز مع الريال بالدوري الإسباني ودوري الأبطال بخلاف دوره البارز في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم .

جيرو أفضل هدف

توج الفرنسي أوليفيه جيرو نجم أرسنال بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، عن هدفه لأرسنال في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنكليزي منتصف الموسم الماضي. واشتعل الصراع على الجائزة بين ثلاثة أهداف وصلت للمرحلة النهائية، والتي حسمت فيها الجائزة من خلال تصويت الجماهير على موقع الفيفا حتى قبل دقائق من حفل الفيفا. وتوج جيرو هجمة مرتدة سريعة لفريقه أرسنال بلمسة سحرية بعقب القدم ليحول الكرة اثر تمريرة من زميله أليكسيس سانشيز إلى داخل مرمى بالاس في مباراة الفريقين بالدوري الإنكليزي في أول كانون الثاني/ يناير الماضي.

جماهير سيلتك

توجت جماهير سيلتك الاسكتلندي بجائزة أفضل جماهير لعام 2017. وتفوقت جماهير سيلتك على جماهير بوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن الدنماركي. وجاء التتويج بالجائزة بعدما نجح المشجعون في تحويل المدرجات بأكملها إلى لوحة احتفال بكأس أوروبا للأندية أبطال الدوري في ذكرى مرور 50 عاما على فوز الفريق باللقب الأوروبي، وكانت هذه الاحتفالية في آخر مباراة للفريق في الدوري الاسكتلندي. ونالت جماهير دورتموند احتراما هائلا في ظل تعاملها الراقي مع مشجعي فريق موناكو الفرنسي على هامش مباراة الفريقين في دوري الأبطال خلال نيسان/ أبريل الماضي. وكان مقررا أن يلتقي الفريقان في دورتموند في 11 نيسان/ أبريل، لكن المباراة تأجلت لليوم التالي بسبب تعرض حافلة فريق دورتموند لاعتداء إرهابي. وبدأت جماهير دورتموند حملة لعرض أماكن للإقامة والراحة على جماهير موناكو حتى يستطيع مشجعو الفريق الضيف البقاء في المدينة إلى اليوم التالي لمتابعة المباراة. وكان دورتموند اقتسم الجائزة العام الماضي مع جماهير ليفربول الإنكليزي لترديدهم أغنية «لن تسير وحيدا» قبل مباراتهما في مسابقة الدوري الأوروبي على استاد «آنفيلد» في ليفربول.

الروح الرياضية

حصل التوغولي فرانسيس كوني على جائزة اللعب النظيف (الروح الرياضية)، بعدما ساهم مهاجم فريق سلوفاكو، في إنقاذ حياة حارس فريق بوهيميانز 1905، بعدما بلع لسانه خلال مباراة الفريقين في الدوري التشيكي في شباط/ فبراير الماضي. وفي الدقيقة 29 من المباراة حاول كوني اللحاق بتمريرة طولية، لكن الحارس مارتن بيركوفيتش وزميله المدافع دانيال كرتش اصطدما ببعضهما بعضا بشكل قوي ما أدى إلى سقوطهما على أرض الملعب. ولاحظ كوني أن بيركوفيتش ابتلع لسانه، وأن حياته أصبحت مهددة، ما جعله يتصرف بسرعة لمساعدته، حتى دخل الطاقم الطبي لبوهيميانز، وعمل الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم نقله للمستشفى، فيما نزفت الدماء من رأس المدافع بيركوفيتش. وقال كوني: «إنها المرة الرابعة التي أساهم فيها في إنقاذ حياة لاعب، حدث ذلك مرة في تايلند ومرتين في أفريقيا، في مثل هذه الحالات أقوم دائما بعمل فحوصات سريعة للتأكد من أن اللاعب لم يبتلع لسانه».