﻿غرامة لمن يعبر الطريق مشغولا بهاتفه

لوس انجليس ـ أ ف ب: اعتبارا من اليوم الأربعاء، تفرض سلطات مدينة هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية غرامة قد تصل قيمتها إلى 35 دولارا على المارة الذين يعبرون الطريق وهم يستخدمون هواتفهم المحمولة.

وهونولولو هي أول مدينة أمريكية كبيرة تتطرق إلى ظاهرة المشاة الشاخصين بهواتفهم المحمولة التي استحالت مشكلة كبيرة في مجال الصحة العامة. ويدخل هذا الأمر الذي وقّعه رئيس البلدية كيرك كالدويل في نهاية تموز/يوليو، حيز التنفيذ اليوم، وينص على أنه «لا يحق لأي مارّ أن يعبر شارعا ما أو طريقا سريعًا وهو ينظر إلى جهاز إلكتروني».

ولا يزال مسموحا التكلم على الهاتف عند عبور الطريق طالما أن الشخص ينظر أمامه وحوله.

والعام الماضي، لقي نحو 6 آلاف شخص من المشاة حتفهم في حوادث سيارات، أي أكثر بـ 11 ٪ من العدد المسجل سنة 2015 و بـ 22 ٪ من مجموع عام 2014، وهو أكبر عدد من حوادث المشاة القاتلة الذي يسجل في خلال عقدين من الزمن، حسب جمعية محافظي الولايات في مجال سلامة الطرقات .

ومرد هذا الارتفاع المقلق هو، حسب الجمعية «التلهي… الناجم عن ازدياد استخدام الهواتف الذكية».