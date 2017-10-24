﻿عالم الفيزياء ستيفن هاوكينغ يتسبب في تعطيل موقع جامعة «كامبريدج» الالكتروني

لندن – «القدس العربي»: مرات نادرة تعطل فيها موقع جامعة كامبريدج عن العمل. هذه المرة لم يكن السبب خرق أو قرصنة أو عطل فني، بل ضغط كبير على زيارة الموقع، للاطلاع على أطروحة الدكتوراه الخاصة بعالم الفيزياء ستيفن هاوكينغ.

ووفق صحيفة «اندبندنت» فإن الجامعة العريقة فتحت الباب لأول مرة للعامة للاطلاع على أطروحة العالم العالمي وجعلتها متاحة للجميع، لكن بسبب كثرة الزوار تعطل موقع الجامعة عن العمل وتوقف.

والأطروحة التي قدمّها هاوكينغ في عام 1966 تجذبت عشرات آلاف القراء، حيث وصل عدد الزوار إلى 700 ألف زائر، وهو أكبر من قدرة الموقع على التحمّل.

وقال تعليقا على هذا الإقبال إنه سعيد جدا بعدد الأشخاص الذين تهافتـــوا لتنزيل الأطروحة «وآمل ألا يخيب ظنهم عند قراءتها». آملا أن تكون إتاحة الأطروحة «فرصة لطلاب آخرين، للنظر إلى النجوم بدلا من النظر لأسفل، إلى أقدامهم».