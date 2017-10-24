﻿غموض يلف حوادث قص خصل شعر نساء كشمير بالقوة

سريناغار (الهند) ـ ا ف ب: تزرع سلسلة غامضة من الهجمات المفترضة التي طالت نحو مئة امرأة يؤكدن أن شعرهن قص بالقوة، الذعر والعنف في كشمير الهندية.

ولم تؤكد السلطات صحة هذه الاعتداءات فيما يتحدث بعضهم عن اختلاقات وهذيان. لكن كانت هذه الهجمات صحيحة أم لا، فإن العواقب على الأرض فعلية.

فقد قُتل رجل في السبعين من العمر من قبل مجموعة للدفاع الذاتي مع بروز هذه القضية قبل شهر. وتحدثت وسائل الإعلام بشكل شبه يومي عن عصابات تقتص من «قصاصي الضفائر» المفترضين.

وعند حلول الظلام يجوب رجال مسلحون بهراوات حديد وسكاكين في شوارع العاصمة سريناغار ومدن أخرى بحثا عن مشتبه فيهم. والأربعاء الماضي جرح خمسة أشخاص عندما أطلق جنود النار على حشود كانت تلقي الحجارة متهمين العسكريين بحماية «قصاصي الضفائر».

وأعلنت الشرطة الجمعة الماضي أنها أنقذت رجلا يعاني «مشاكل نفسانية» من حشود كانت تحاول إضرام النار فيه وصدمه بجرار. ولا تنفي السلطات كما أنها لا تؤكد أيضا، رواية بعض نساء المنطقة الواقعة في جبال هملايا التي تعاني من آثار عقود من التمرد ضد الحكم الهندي.

وكانت الشرطة اتهمت في الأساس الضحايا بقص شعورهن بأنفسهن. إلا أنها باتت تخصص الآن مبلغ 600 ألف روبية (7800 يورو) مكافأة على أية معلومة تؤدي إلى توقيف مشتبه فيهم، لكنها تطلب أيضا من الضحايا الخضوع لفحص كشف الكذب.

وفي هذه المنطقة التي تسكنها غالبية مسلمة، تتمتع غالبية النساء بشعر طويل ويضعن الحجاب عند خروجهن.