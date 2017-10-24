﻿لندن تشهد الليلة أضخم مزاد علني لأعمال أعلام الفن التشكيلي العرب

لندن ـ «القدس العربي»:» تشهد العاصمة البريطانية لندن الليلة بداية من السابعة مساء أضخم مزاد علني لبيع أعمال ولوحات وتماثيل من إبداع نخبة من أعلام الفن التشكيلي العرب في مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين.

ينظم المزاد المفتوح لمن يتقدم، بيت المزادات العالمي العريق «كريستيز» والأعمال معروضة في قاعاته في قلب لندن وتشمل لوحات لرائد التشكيل المصري الحديث محمود سعيد ورائد التشكيل العراقي الحديث جواد سليم وحشد من الفنانين العرب المرموقين.

وتمثل الأعمال مختلف المدارس والاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة من الإنطباعية والتشخيصية حتى التجريدة والسيريالية. وكل الأعمال تقدم بها أصحابها من مجموعاتهم الخاصة لتباع في المزاد ولم تصرح إدارة «كريستيز» بأسمائهم التي رغبوا في أن تكون سرية كما تشرح هالة خياط مديرة المبيعات.

وعلى مدى الأحد عشر سنة الماضية كانت دار المزادات العالمية تقيم مزادات الأعمال التشكيلية العربية والشرق أوسطية التي تضم فنانين من تركيا وإيران، في إمارة دبي، لكنها قررت هذا العام أن تقيم المزاد في العاصمة البريطانية حتى تتيح مجالا أوسع أمام المشترين من محبي الفن التشكيلي العربي والشرقي، من مختلف بلدان العالم، باعتبار لندن عاصمة للمزادات العالمية للمقتنيات الفنية واللوحات والمنحوتات.

ومن اللوحات المعروضة في المزاد من لبنان هناك أعمال لكل من شفيق عبود وصليبا الدويهي، ومن سورية فاتح المدرس وصفوان دحول ومروان قصاب ومحمود حماد، ومن فلسطين عاصم أبو شقرة.

ومن العراق أعمال لجواد سليم وشاكر حسن آل سعيد وحافظ الدروبي وضياء العزاوي.

ومن مصر تعرض في المزاد أعمال محمود سعيد وهو الفنان العربي الذي حقق أعلى ثمن للوحة من أعماله في مزاد سابق نظمه «كريسيتز» بلغ مليونين ونصف المليون دولار. وعبد الهادي الجزار وحسين بيكار ورمسيس يونان رائد السيريالية وحامد ندا وتحية حليم وآدم حنين وحامد عويس.

وتتراوح التقديرات الأولية لأثمان المعروضات الفنية بين 25 ألفا إلى نحو ربع مليون جنيه، ويشمل المزاد أيضا أعمالا لفنانين من إيران وتركيا.