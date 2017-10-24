﻿إليسا تسخر من ميريام فارس

لندن ـ «القدس العربي»: بعد ساعات قلائل على انتشار فيديو ساخر من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، شاركت المغنية أليسا الفيديو نفسه وأعادت نشره على حسابها في «تويتر».

وانتشرت صورة إعادة النشر، التي قامت بها أليسا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المستخدمون أن أليسا تشارك في حملة السخرية من ميريام، التي ظهرت راقصة بفستان أبيض، قال كثيرون أنه يشبه «آلة غسل السيارات». واعتبر بعضهم أن طريقة موازنة رقص ميريام للغسالة الأوتوماتيكية هي التي أعجبت أليسا، بينما رأى بعضهم الآخر أنها أرادت السخرية بطريقة غير مباشرة من ذوق ميريام فارس في الموضة.

وميريام فارس ولدت في عام 1983 وهي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية من أبوين لبنانيين. ولدت في قرية كفرشلال، صيدا في جنوب لبنان. يعمل والدها في تصميم الذهب والمجوهرات وقد صمم لها أظافر من ذهب اشتهرت بها في بداياتها، ووالدتها تعمل في تصميم الأزياء وصممت لها العديد من الأزياء. وكانت بدايتها الفنية في الرقص إذ تعلمت رقص البالية منذ عمر 5 سنوات وفي التاسعة من عمرها شاركت في برنامج المواهب الصغيرة الذي بثه تلفزيون لبنان وحازت الجائزة الأولى.