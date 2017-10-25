السلطات التركية تفتش حقائب مسافرين قادمين من ألمانيا بكلاب بوليسية

“القدس العربي”- وكالات: فتشت السلطات التركية، في مطار أتاتورك الدولي، بمدينة إسطنبول، مساء الثلاثاء، بواسطة كلاب بوليسية، حقائب مسافرين قادمين من ألمانيا.

وبحسب مراسل الأناضول، قامت شرطة المطار بتوقيف بعض المسافرين الألمان عقب استلام حقائبهم من المكان المخصص لها، وفتشتها بواسطة الكلاب بحثًا عن مواد مخدرة.

وبعد انتهاء عملية التفتيش سمح للمسافرين بالرحيل لعدم العثور على أي مواد مخدرة بحوزتهم.

ومساء الجمعة الماضية، فتشت قوات الأمن التركية، مسافرين نمساويين، بواسطة كلاب بوليسية، بذات المطار؛ ردًّا على إجراء نمساوي مماثل بحق مواطنين أتراك، أثار استياء الحكومة التركية.