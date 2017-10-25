ترامب ينهي حظر قبول اللاجئين ويأمر بمراجعة جديدة تشمل 11 دولة

“القدس العربي”- وكالات: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا جديدا ينهي الحظر المؤقت الذي فرضه على قبول اللاجئين في الولايات المتحدة بعد اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة، بينما دعا إلى فترة مراجعة لمدة 90 يوما للبرنامج بالنسبة للاجئي 11 دولة تعتبرها إدارته “عالية الخطورة”.

وكان برنامج قبول اللاجئين الأمريكي تم تعليقه قبل 120 يوما بموجب الأمر التنفيذي المنقح الذي أصدره ترامب بشأن منع دخول اللاجئين لإتاحة الوقت لمراجعة إجراءات التعامل مع أوراق اللاجئين الرسمية.

وينص الأمر التنفيذي الجديد على أن تعليق برنامج قبول اللاجئين في أمريكا والعمليات الأخرى التي تم تحديدها في القرار الصادر في آذار/ مارس الماضي “لم تعد سارية”.

وذكر مسئولون بارزون في الإدارة الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف أنه خلال التنقيح الذي استمر 120 يوما وانتهى الثلاثاء، قرر مسؤولون بالحكومة الأمريكية أنه يمكن إعادة العمل ببرنامج قبول اللاجئين في أمريكا بعد إضافة إجراءات أمنية أكثر صرامة.

ومع ذلك قرر المسؤولون أيضا أن إجراء تنقيح إضافي هو أمر ضروري فيما يتعلق باللاجئين المنتمين إلى 11 جنسية، دون ذكرها، مشيرين إلى “أمور حساسة مرتبطة بإنفاذ القانون”.