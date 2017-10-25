تويتر يعد بمزيد من الشفافية في الإعلانات السياسية

“القدس العربي”- وكالات: أعلن تويتر الثلاثاء أخذ إجراءات لإضفاء مزيد من الشفافية في ما يتعلق بالإعلانات السياسية التي تظهر على موقع التواصل الاجتماعي، وبالمعلنين والمستخدمين الذين تستهدفهم هذه الاعلانات.

وقال بروس فالك المسؤول في تويتر إن الشركة تعتزم اتّباع سياسة أكثر صرامة في ما خصّ المحتويات الاعلانية، وتحسين إجراءات الرقابة الموجودة أصلا، وتأسيس مركز لإحصاء المعلومات المتعلقة بالمعلنين والرسائل التي تحتويها هذه المحتويات المدفوعة الأجر.

وأوضح في بيان انه “من أجل أن يكون الأمر واضحا عندما ترون محتوى يتضمن إعلانا انتخابيا سنطلب من المعلنين التعريف عن اعلاناتهم بهذه الصفة بشكل واضح”.

وأضاف “سنغيّر أيضا مظهر هذه الاعلانات لكي تعرف من شكلها انها اعلانات سياسية”.

كما يعتزم تويتر التعاون مع شركات منافسة له ومع المشرّعين والمعلنين لتحديد هذه المحتويات بشكل واضح.

وكان تويتر أعلن في نهاية أيلول/ سبتمبر أن شبكة “روسيا اليوم” الروسية الحكومية التي تتهمها واشنطن بانها عملت من اجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الامريكية في 2016، قامت بتمويل حوالى 1800 تغريدة ترويجية العام الماضي.

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي منذ اشهر انتقادات تتهمها بانها تحولت رغما عنها الى منصّات لحملة دعائية مصدرها روسيا خلال الحملة الانتخابية التي انتهت بفوز الجمهوري دونالد ترامب.

ويحقّق الكونغرس الأمريكي ومدع خاص في احتمال تدخّل روسيا في الانتخابات.