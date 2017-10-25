التحالف العربي يدمر مخازن أسلحة وعتاد عسكري للحوثيين قرب الحدود السعودية

“القدس العربي”- وكالات: قال الجيش اليمني، إن طيران التحالف العربي، دمر مخازن أسلحة وعتاد عسكري لمسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) بمدينتي “حرض” و”ميدي” بمحافظة حجة، شمال غرب، قرب الحدود السعودية.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، فجر الأربعاء، على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

وقال إن “مقاتلات التحالف العربي شنت خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من مواقع ومخازان وآليات تابعة لمليشيا الإنقلاب بمناطق متفرقة من جبهتي حرض وميدي”.

واستهدف مقاتلات التحالف بثلاث غارات متفرقة مخازن أسلحة وألغام وموقع تمركز دبابة شرقي حرض بمحافظة حجة، ما أدى لتدميرها حسب البيان.

وفي “ميدي الساحلية، نفذت المقاتلات خمس غارات أخرى على تجمعات لعناصر المليشيا جنوبي المدينة، و منطقة المخازن، بالإضافة إلى تجمعات للمليشيات شمال مثلث عاهم”.

وتاتي هذه الغارات بحسب البيان، “في ظل محاولة المليشيا تعزيز مقاتليها بعناصر جديدة بعد أيام من خسائر فادحة في الأفراد والعتاد سببت إنهيار كبير في صفوفها”.

وتدور في المناطق الحدودية مع السعودية معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين منذ عامين، أسفرت عن مقتل المئات من الطرفين.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما ذكره.