مانشستر يونايتد يهزم سوانسي بهدفين نظيفين ويتأهل لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين

(د ب أ): تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه سوانسي سيتي 2 / صفر، الثلاثاء.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد جيسي لينغارد في الدقيقتين 21 و59.

يذكر أن مانشستر فاز باللقب الموسم الماضي بعدما تغلب على ساوثهامبتون 3 / 2 في المباراة النهائية.

كما يعد مانشستر يونايتد هو ثاني أكثر الفرق تتويجا بلقب البطولة حيث فاز باللقب خمس مرات سابقة ، فيما يعد نادي ليفربول هو اكثر الأندية تتويجا باللقب حيث فاز بثمانية ألقاب.

كما تأهل ليستر سيتي لدور الثمانية بعدما حول تأخره بهدف أمام ليدز يونايتد إلى فوز 3 / 1.

وتقدم ليدز يونايتد بهدف سجله بابلو هيرنانديز في الدقيقة 26 وتعادل كيليتشي ايهياناتشو لليستر سيتي في الدقيقة 30 قبل أن يضيف إسلام سليماني الهدف الثاني في الدقيقة 70 ثم أختتم رياض محرز أهداف ليستر سيتي في الدقيقة 88.

ولقن بريستول سيتي ضيفه كريستال بالاس درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 / 1 ليصعد لدور الثمانية بالبطولة.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله باكاري ساكو في الدقيقة 21 وتعادل مات تايلور لبريستول في الدقيقة 34 قبل أن يضيف ميلان ديوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم بريستول سيتي 2 / 1.

وفي الشوط الثاني أضاف بريستول سيتي هدفين عن طريق جو بريان وكالوم أودودا في الدقيقتين 60 و66.

وانتزع بورنموث بطاقة التأهل لدور الثمانية بتغلبه على ميدلسبره 3 / 1.

وسجل أهداف بورنموث جاك سيمبسون في الدقيقة 49 وكاليون ويلسون في الدقيقة 75 من ركلة جزاء وبينيك أفوبي في الدقيقة 82 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لميدلسبره ماركوس تافرنير في الدقيقة 56.

وحجز أرسنال مقعده في دور الثمانية بالبطولة بعدما تغلب بشق الأنفس على نوريتش 2 / 1 بعد الدخول في شوطين إضافيين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم نوريتش سيتي بهدف سجله جوش مورفي في الدقيقة 34 وتعادل إدوارد نيكيتاه لأرسنال في الدقيقة 85 ليدخل الفريقان شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 96 استطاع إدوارد نيكيتاه أن يسجل هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 96.

واحتاج فريق مانشستر سيتي للعب ركلات الترجيح أمام ولفرهامبتون من أجل حسم صعوده لدور الثمانية بعدما انتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وابتسمت ركلات الترجيح للاعبي مانشستر سيتي الذين حسموا المباراة بنتيجة 4 / 1.

وسجل لمانشستر سيتي في ركلات الترجيح كل من كيفن دي بروين ويايا توري وليروي ساني وسيرخيو أجويرو.

وبينما سجل لولفرهامبتون ليو بوناتيني، أضاع ألفريد ندياي وكونور كوادي.