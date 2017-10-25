الرئيس الصيني يفوز بولاية جديدة أمينا عاما للحزب الشيوعي

“القدس العربي”- وكالات: حصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء على ولاية جديدة من خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما اعلنت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.

وانتخبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي شي أمينا عاما للحزب، كما انتخبت الأعضاء الدائمين الستة الآخرين في المكتب السياسي، هيئة السلطة الفعلية في الصين، بحسب الوكالة.

وشكر شي اللجنة المركزية على منحه ولاية ثانية، متوجها إلى الصحافيين ومحاطا بزملائه الستة في المكتب السياسي، وبينهم رئيس الوزراء لي كه تشيانغ.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون في بث مباشر “لا أعتبر ذلك بمثابة موافقة على عملي فحسب، بل أراه تشجيعا سيدفعني على المضي قدما”.

ومن المؤكد أن يفوز شي جينبينغ الذي وصل إلى السلطة في نهاية 2012، بولاية جديدة على رأس الدولة في آذار/ مارس المقبل.