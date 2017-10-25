إندونيسيا تعتقل تسعة أشخاص لهم صلات مزعومة بتنظيم الدولة

“القدس العربي”- وكالات: ذكر متحدث باسم الشرطة الإندونيسية أن السلطات اعتقلت تسعة رجال يشتبه بأن لهم صلات بشبكة متشددة موالية لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وبتخطيطهم لسلسلة هجمات على مواقع الشرطة.

وتجد شرطة مكافحة الإرهاب صعوبة في احتواء زيادة التحول إلى التطرف في الآونة الأخيرة في أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم بإيعاز من الدولة الإسلامية.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية رجال الثلاثاء في إقليم رياو وعلى تاسع في إقليم سولاويسي الجنوبية. وثمة مزاعم بأن لهم صلات بأبرز شبكة إندونيسية متشددة وهي جماعة أنصار الدولة الموالية للدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ريكوانتو عن الرجال الذين اعتقلوا في رياو “كانوا يخططون لهجمات على مراكز الشرطة من مستوى الأحياء حتى مستوى الأقاليم”.

وأضاف أن الرجال يشتبه بانضمامهم إلى معسكر تدريب في إقليم مجاور حيث تعلموا إطلاق النار وإعداد القنابل.

وعادة ما تكثف شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا عمليات المراقبة والمداهمات قرب نهاية العام حيث أحبطت مؤامرات لمتشددين يستهدفون احتفالات العام الجديد والمقاصد السياحية الشهيرة.

وتشتبه السلطات بأن هناك مئات المتعاطفين مع الدولة الإسلامية “داعش” في إندونيسيا سافر بعضهم إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيم. وهناك مخاوف متزايدة بشأن عودة المتشددين الذين اكتسبوا صلابة من القتال مع فقد الدولة الإسلامية أغلب أراضيها في الشرق الأوسط.

وقتل أربعة أشخاص عندما شن متشددون مرتبطون بتنظيم الدولة “داعش” هجوما بالأسلحة والقنابل في قلب العاصمة جاكرتا في 2016.