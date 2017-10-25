روسيا تتبرع بأسلحة ومعدات عسكرية للفلبين

“القدس العربي”- وكالات: أكدت وزارة الدفاع الفلبينية الأربعاء أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قبل تبرعا كبيرا من الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا، شملت 5000 بندقية كلاشنيكوف إيه كيه – 74 إم و20 شاحنة.

وقد تم تقديم المعدات لدوتيرتي على متن السفينة الروسية المضادة للغواصات “الأميرال بانتيلييف”، التي رست مؤخرا في ميناء مانيلا. كما استعرض دوتيرتي قدرات السفينة أثناء تواجده على متنها.

وقالت السلطات في بيان إنه في إطار التبرع، سلمت روسيا السلطات الفلبينية كميات من ذخيرة البنادق الخارقة للدروع وكميات من الخوذ الصلب.

وشهد وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا ونظيره الروسي سيرجي شويجو المراسم الرسمية لتسليم المعدات.

وكان لورينزانا وشويجو قد وقعا أمس الثلاثاء اتفاقا بشأن التعاون العسكري والفني بين روسيا والفلبين على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في منطقة كلارك فري بورت في إقليم بامبانجا

وقالت وزارة الدفاع إن الاتفاق شمل التعاون في المجال العسكري والفني من أجل البحث والإنتاج والدعم بالإضافة إلى التبادل المحتمل للخبراء وتدريب الأفراد من أجل البرامج المشتركة.

ويذكر أن دوتيرتي، الذي تولى رئاسة الفلبين في حزيران/ يونيو 2016، يعمل في الفترة الأخيرة على تطوير العلاقات مع روسيا والصين. وهذه تعد ثالث مرة تزور فيها البحرية الروسية الفلبين منذ أن تولى دوتيرتي مقاليد السلطة.