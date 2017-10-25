القبض على شخصين لمحاولتهما تهريب ثعابين وسلاحف نادرة في كمبوديا

(د ب أ): ألقت الشرطة العسكرية الكمبودية الأربعاء القبض على شخصين يشتبه في محاولتهما تهريب طن من الثعابين والسلاحف النادرة.

وذكرت صحيفة بنوم بنه بوست أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما الاثنين في منطقة انجكور بوري في إقليم تاكيو، وهما على متن شاحنة بها ثعابين وسلاحف وطيور نادرة.

وقال تشياف تشاندارا، المتحدث باسم محكمة تاكيو الإقليمية للصحيفة إنه أصدر أوامره باعتقال المشتبه بهما، وطالب الشرطة بمصادرة الحيوانات.

ولم يتسن الوصول لمدير إدارة الزراعة والغابات والمصايد نهيب سورن للتعليق.

ويشار إلى أن كمبوديا تكافح من أجل وقف تهريب الحيوانات النادرة منذ أعوام.

وتشير التقارير الإعلامية أن مسؤولي الشرطة تعاملوا مع 615 جريمة تتعلق بالحياة البرية خلال النصف الأول من العام.