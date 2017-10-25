وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤيد موقف ترامب حيال إيران

“القدس العربي”- وكالات: أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن السعودية تؤيد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران، معتبراً أن “الاتفاق النووي يحتوي على أوجه قصور عدة”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأربعاء عنه القول في جلسة نقاشية في لندن إن “سياسة طهران الداعمة للإرهاب ليست مقبولة على الإطلاق، وستكون عواقبها وخيمة، وأن العقوبات الجديدة ستكون محل ترحيب”، مشدداً على أنه “يتعين على المجتمع الدولي دعم هذه العقوبات من أجل توجيه رسالة قوية لإيران بأن سلوكها وأنشطتها المشينة لها عواقب”.

وحول استمرار الأزمة مع قطر، قال الجبير: “الأمر عائد إلى قطر، ونحن نرفض الإرهاب والتطرف وإيواء المطلوبين، ونرفض نشر خطابات التحريض والكراهية، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا نقبل أن يتم تبرير التفجيرات الانتحارية عبر وسائل الإعلام من قبل شخصيات دينية متطرفة تحتضنها قطر”.

وأضاف: “مقاطعة قطر نتج عنها توقيع الدوحة لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، كما سمحت السلطات القطرية لمسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية بالتواجد في البنوك القطرية، إضافة إلى إجراء قطر تعديلات على أنظمتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب… وهذه الخطوات كانت مرفوضة لدى السلطات القطرية قبل المقاطعة”.