الحكم على حزب سياسي نيوزيلندي بدفع تعويض الى إمينيم

“القدس العربي” – وكالات: حكم على الحزب الوطني في نيوزلندا الذي خسر الحكم للتو، الأربعاء بدفع عطل وضرر بقيمة 413 الف دولار الى المغني إمينيم لاستخدام اغنيته “لوز يورسلف” من دون اذنه خلال حملته الانتخابية في العام 2014.

وكان منتج المغني في ديترويت باشر ملاحقات قضائية في ايلول/سبتمبر 2014 مؤكداً ان اغنية “إمينيم إسك”التي استخدمها الحزب الوطني خلال حملته هي اغنية “لوز يورسلف”.

وأعلنت محكمة نيوزيلندا العليا الاربعاء ان الحزب الوطني مذنب وأمرته بدفع 600 الف دولار نيوزيلندي (413 الف دولار) للمنتج.

واكد محامو الفنان الامريكي للمحكمة العليا انه لم يسمح يوما للحزب الوطني النيوزيلندي باستخدام اغنيته.

وصنفت الاغنية الشهيرة الواردة في فيلم “8 مايل” بين اهم 500 اغنية في العالم من قبل مجلة “رولينغ ستون” وقد كوفئت بجائزتي غرامي وجائزة اوسكار.

وكان الحزب الوطني يقول ان الاغنية التي كان يبثها خلال الحملة الانتخابية مستوحاة من “لوز يورسلف”” لكنها مختلفة.

واكد الحزب السياسي ان نيته كانت سليمة مشيراً الى انه اشترى الاغنية من مزود اغانيات وتلقى ضمانات بأن لا انتهاك لحقوق المؤلف.

وفي بيان قال رئيس الحزب بيتر غودفيلو انه يدرس انعكاسات هذا القرار مؤكداً انه سيرفع دعوى ضد المزود.