 إيران تفتح معبراً حدودياً مع كردستان العراق

“القدس العربي” – وكالات: ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن طهران فتحت الأربعاء معبراً حدودياً مع إقليم كردستان العراق كانت قد أغلقته بعد استفتاء على الاستقلال أجراه الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران عن جهانجير باخشي مدير جمارك المعبر الحدودي، “بعد الاستفتاء والتغييرات داخل منطقة كردستان أغلقنا الحدود مع منطقة كردستان العراق… واليوم أصبح معبر باشماغ مفتوحاً”.