تيلرسون يجري محادثات في الهند تتمحور حول تزايد نفوذ الصين

“القدس العربي”- وكالات: بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأربعاء محادثات مع المسؤولين في الهند تهدف إلى تعزيز تحالف البلدين القلقين من تزايد نفوذ الصين في آسيا.

وتأتي زيارة تيلرسون غداة توقف قصير في باكستان، الدولة المنافسة للهند، حيث لقي استقبالا فاترا بسبب الانتقادات الاميركية لاسلام اباد بانها تشكل قاعدة خلفية لحركة طالبان الافغانية.

في نيودلهي يلتقي تيلرسون رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزيرة الخارجية سوشما سواراج. واجتمع صباحا مع اجيب دوفال مستشار الامن القومي.

وأعلن الطرفان ان المباحثات ستتناول الدعم الهندي لتعزيز الحكومة الافغانية في كابول وتزايد النفوذ الصيني ومسائل أمنية أخرى في آسيا.

ووضع الوزير الأمريكي اكليلا من الزهر في المكان الذي اغتيل فيه المهاتما غاندي على أيدي متطرف هندوسي في 30 كانون الثاني/ يناير 1948 في العاصمة الهندية.

والاسبوع الماضي دعا تيلرسون إلى تعاون اكبر مع الهند في مواجهة تصاعد قوة الصين معربا عن رغبة واشنطن في رؤية قارة “حرة ومنفتحة”.

في باكستان، التقى تيلرسون الثلاثاء رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد بجوا، وعدد من كبار المسؤولين.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية الثلاثاء أن “تيلرسون اكد رسالة الرئيس(دونالد) ترامب بانه يتعين على باكستان زيادة جهودها للقضاء على الارهابيين الذين يعيثون فسادا في البلاد”.

لكنه عبر ايضا عن “امتنانه” للحكومة والجيش الباكستاني لتحرير اسرة أمريكية كندية استنادا إلى معلومات استخباراتية أمريكية، حسب بيان السفارة.

وكان تيلرسون قام الاثنين بزيارة مفاجئة استغرقت بضع ساعات إلى أفغانستان حيث التقى الرئيس اشرف غني في قاعدة باغرام الجوية الأمريكية، كما زار العراق.