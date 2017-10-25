تركيا تشرف على تدريب 5631 شرطيًا سوريًا للعمل في مناطق “درع الفرات”

“القدس العربي”- وكالات: أشرفت أكاديمية الشرطة التركية على تدريب 5 آلاف و631 سوريًا للعمل كشرطيين بالمناطق المحررة في إطار عملية “درع الفرات” شمالي سوريا، حسب مصادر أمنية تركية.

وأوضحت المصادر ذاتها، للأناضول، أن هذا العدد من السوريين خضعوا للتدريب في 5 مدارس تابعة لأكاديمية الشرطة التركية.

وأشارت إلى أن الهدف من التدريبات هو تحقيق الأمن والاستقرار في مناطق “درع الفرات”، ومدينة “أعزاز″ بريف محافظة حلب السورية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن 20 في المئة من إجمالي هؤلاء السوريين شاركوا في التدريبات تحت إشراف شرطة العمليات الخاصة التركية.

وبعد التدريبات، التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ السوريون مهامهم في مدن “الباب” و”أعزاز″ و”جرابلس″ و”جوبان باي”.

وأكّدت المصادر الأمنية أن العناصر المُدرّبة من قبل شرطة العمليات الخاصة التركية، ستقوم بمهامها بالمناطق المذكورة كـ”قوات خاصة”.