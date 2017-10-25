الإحتلال الإسرائيلي يوافق على بناء 176 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

“القدس العربي” – وكالات: وافقت بلدية القدس الاسرائيلية الاربعاء، على بناء 176 وحدة استيطانية داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما اعلن نائب رئيس البلدية لوكالة فرانس برس.

وتمت الموافقة على بناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة نوف تسيون التي يوجد فيها بالفعل 91 وحدة. وتقع نوف تسيون داخل حي جبل المكبر الفلسطيني. وستؤدي هذه الوحدات الى انشاء اكبر مستوطنة اسرائيلية داخل حي فلسطيني في المدينة، بحسب ما تقول منظمات غير حكومية.