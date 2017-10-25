الشرطة الألمانية تصادر أسلحة وذخائر لرجل محسوب على التيار الإسلامي في برلين

“القدس العربي”- وكالات: ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل (40 عاما) محسوب على الأوساط الإسلامية في برلين.

وخلال الحملة التي شنتها السلطات ليلة الثلاثاء/الأربعاء في برلين، صادر المحققون العديد من المسدسات والبنادق وما يتراوح بين 20 و30 صندوق ذخيرة من أعيرة مختلفة.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام إن المشتبه به يواجه اتهاما بانتهاك قانون حيازة السلاح.

وبحسب البيانات، فإن السلطات كانت تجري تحريات منذ عدة شهور ضد المشتبه به، الذي يحمل الجنسية الألمانية.

وبحسب البيانات، عثر المحققون خلال إجراء تحقيقات في قضية أخرى على أدلة أشارت إلى امتلاك المشتبه به أسلحة حادة وأخرى حربية.

ولا توجد حتى الآن معلومات عن خطط محددة لشن هجمات.

ومن المقرر عرض المتهم على قاضي التحقيقيات الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إيداعه السجن على ذمة التحقيق.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام إن التحقيقات الحالية ليس لها علاقة بخلفية إسلامية، موضحة أن التحقيقات جرت على خلفية معلومات عن “استعداد متزايد للعنف في نطاق الأسرة”.

وبحسب البيانات، لفت الرجل انتباه المحققين خلال تحقيقهم في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات والسلاح.

وقامت الشرطة خلال الحملة بتفتيش أربعة أماكن. وتم القبض على المشتبه به في مقهى لتدخين النرجيلة دون مقاومة.