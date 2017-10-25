مقتل وإصابة خمسة من قوات حفتر في هجوم شرق ليبيا

“القدس العربي”- وكالات: كشف مصدر عسكري ليبي الاربعاء عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم تعرض له أفراد من القوات المسلحة الليبية ببوابة الـ60 جنوب مدينة اجدابيا شرق البلاد.

وقال المصدر لصحيفة (المرصد) الليبية إن “عناصر من تنظيم داعش باغتوا عناصر الكتيبة 152 التابعة للمشير خليفة حفتر فجر اليوم في بوابة الـ60 جنوب إجدابيا” ، مبيناً أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين من أفراد الكتيبة وجرح 3 آخرين.

وأوضح المصدر أن عناصر التنظيم المتطرف أحرقوا جثة جندي وذبحوا آخر، مبيناً أن العناصر قاموا أيضاً بإحراق البوابة والآليات المتمركزة فيها قبل هروبهم، وأن القوات المسلحة تقتفي آثارهم في الصحراء.