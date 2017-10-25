اردوغان: مستعدون لتقديم الدعم لتشغيل خط أنابيب نفط عراقي

“القدس العربي” – وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، إن تركيا مستعدة لتقديم كل الدعم المطلوب لبغداد في إطار سعيها لإعادة فتح خط أنابيب يمتد من حقول النفط في كركوك إلى تركيا كان العراق قد توقف عن إرسال النفط عبره في عام 2014.

وفي بيان لوسائل الإعلام بعد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال إردوغان إنهما ناقشا الخطوات السياسية والعسكرية والاقتصادية الممكن اتخاذها بعد ما وصفه بأنه استفتاء “غير مشروع″ أجراه أكراد العراق في الشهر الماضي.