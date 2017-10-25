العراق.. وصول 12 مروحية حربية لتخوم الموصل

“القدس العربي”-(وكالات): كشفت مصدر في القوات الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، عن وصول 12 مروحية حربية إلى “قاعدة زمار الجوية” شمال غرب الموصل، لمساندة القوات المسلحة في فرض سلطة القانون على المناطق المتنازع عليها مع إدارة إقليم الشمال.

وفي تصريح خص به (ألأناضول)، قال الرائد طيار، عبيدة صالح الشريف، إن “القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق مع التحالف الدولي، أمرت بتوجّه 12 طائرة حربية إلى غرب الموصل، وتحديدا إلى قاعدة زمار الجوية التي جرى إنشاؤها مؤخرا”.

وذكر أن “جميع الطائرات وصلت فجر اليوم القاعدة”، مشيراً أن “طواقم الطائرات على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر العسكرية المنوطة بهم”.

وأوضح الشريف، أن “المهام الرئيسة لهذه الطائرات هو التصدي لأي عمل إرهابي يحاول استهداف القوات العراقية في الموصل وأطرافها”.

وحول احتمالية مشاركة هذه الطائرات ضد البيشمركة (قوات إقليم الشمال)، أكد الشريف أنه “في حال تعرضت القوات العراقية لنيران البيشمركة وطلبت الدعم ووافقت القيادة على إسنادها، فإن الطائرات الحربية سوف تلبي نداء الواجب وستعتبر البيشمركة هدفا عسكرياً معادياً”.

ومنتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري، أطلقت القوات العراقية، حملة أمنية، سيطرت خلالها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها مع إقليم الشمال، عقب انسحاب البيشمركة التي كانت تسيطر عليها منذ صيف 2014.

وتشمل المناطق المتنازع عليها، محافظة كركوك، وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وتأتي تلك الحملة عقب تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، بعد إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.