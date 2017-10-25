الإعدام لإيراني أدين بالتجسس لحساب إسرائيل

“القدس العربي”-(وكالات): أعلنت إيران الاربعاء انها حكمت بالإعدام على مواطن أدين بالتجسس لحساب اسرائيل مقابل حصوله على اقامة في السويد، وذلك غداة تأكيد منظمة حقوقية صدور حكم بالإعدام على أكاديمي مولود في إيران.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت الاثنين ان المتخصص في طب الطوارئ احمد رضا جلالي، المعتقل في إيران منذ نيسان/ابريل 2016، دين بالتعامل مع الحكومة الاسرائيلية.

ولم يعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي اسم جلالي لكنه قال ان المشتبه به حكم عليه بالإعدام لتمريره معلومات حول البرنامج النووي لإيران لعملاء في الاستخبارات الاسرائيلية الموساد مقابل حصوله على اقامة في السويد.

ونقل موقع ميزان التابع للسلطة القضائية عن دولت ابادي قوله “مما قام به المدان كشف أماكن 30 شخصا مميزين مشاركين في مشاريع ابحاث عسكرية ونووية، ومعلومات اخرى عنهم”.

وقال إن المعلومات أدت الى اغتيال عالمين نوويين ايرانيين هما ماجد شهرياري ومسعود علي محمدي اللذان قتلا بانفجار عبوات ناسفة في 2010.

وبموجب القانون الإيراني لا يمكن كشف اسماء المدانين قبل الانتهاء من اجراءات الاستئناف.

وانتقدت منظمة العفو محاكمة جلالي الذي درس ومارس التعليم في السويد وايطاليا وبلجيكا، ووصفتها بـ “غير العادلة بشكل فادح” ودعت السلطات الى الافراج عنه واسقاط كل التهم ضده.

بين 2010 و2012، اغتيل خمسة علماء ايرانيين اربعة منهم كانوا مشاركين في البرنامج النووي الإيراني بانفجار عبوات ناسفة وإطلاق نار في طهران.

واتهمت الجمهورية الاسلامية الولايات المتحدة بقتل علمائها، وبينهم شهرياري، العضو البارز في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ومصطفى احمد روشان، نائب مدير منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وفي 2012 نفذت إيران حكم الاعدام بماجد جمالي فاشي، بعد ادانته بالتعامل مع الموساد واغتيال مسعود علي محمدي.