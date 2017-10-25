أمريكا توسع مراقبة متطرفين .. وتطبق قواعد أمنية جديدة للطيران اعتبارا من الغد

“القدس العربي”-(وكالات): أظهرت وثائق رسمية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة الأمريكية وسعت نطاق التفتيش الجسدي والمراقبة الرقمية للمواطنين بحيث يشمل “المتطرفين الذين نشأوا في الداخل وسلكوا مسلكا عنيفا”.

وتسنى في العام الماضي إدخال هذا التعديل على دليل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للإجراءات الحاكمة لعمليات جمع المعلومات وذلك من خلال أمر تنفيذي رئاسي صدر قبل عقود، مما أتاح تجنب مراجعته أمام الكونغرس والقضاء.

ويسمح الدليل الجديد الصادر في أغسطس/ آب 2016 بجمع معلومات عن أمريكيين حتى “في حالة عدم وجود صلة واضحة بإرهابيين أجانب” وذلك وفقا لشرائح عرض تدريبية أعدها مكتب التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية العام الماضي.

وحصلت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان على شرائح العرض عبر طلب بموجب قانون حرية المعلومات يتعلق باستخدام قوانين المراقبة الاتحادية بغرض مكافحة المخدرات أو فيما يتصل بالهجرة. وأطلعت المنظمة رويترز حصرا على هذه الوثائق.

وقالت القوات الجوية ووزارة الدفاع لرويترز إن الوثائق صحيحة.

وتشير شرائح العرض التدريبية إلى واقعتي إطلاق نار في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 وفي أورلاندو بولاية فلوريدا في يونيو/ حزيران 2016 كمثالين يندرجان تحت فئة “المتطرفين الذين نشأوا في الداخل وسلكوا مسلكا عنيفا”.

وبايع منفذو الهجومين تنظيم الدولة الإسلامية قبل قليل من التنفيذ أو خلاله لكن المحققين لم يتوصلوا إلى روابط فعلية بالتنظيم المتشدد الذي شن هجمات بإطلاق النار أو بتفجير عبوات ناسفة استهدفت مدنيين في أنحاء متفرقة من العالم.

وقال مايكل ماهار مسؤول الإشراف على المراقبة في البنتاغون في مقابلة إنه يجوز لمكتب التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية ووكالات مخابرات عسكرية أخرى التحري عن مدنيين أمريكيين ما دامت هناك قضية محتملة مرتبطة بالجيش. وأضاف أن التحقيقات بشأن المدنيين تجرى بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي.

ولم يتضح التأثير العملي الذي ربما أحدثه هذا التعديل على طريقة الحكومة الأمريكية في جمع المعلومات المخابراتية. ووصفت إحدى الشرائح التدريبية الأمر بأنه ضمن عدد من “التعديلات المهمة”.

شركات الطيران تستعد لتطبيق قواعد أمنية أمريكية جديدة اعتبارا من الغد

من جهة ثانية ذكرت شركات طيران أن إجراءات أمنية جديدة تشمل عمليات فحص أدق للركاب ستسري اعتبارا من غد الخميس على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة وذلك امتثالا لمتطلبات حكومية الغرض منها تجنب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في المقصورات.

وذكرت شركات طيران أن إجراءات أمنية جديدة تشمل عمليات فحص أدق للركاب ستسري اعتبارا من غد الخميس على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة وذلك امتثالا لمتطلبات حكومية الغرض منها تجنب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في المقصورات.

وقالت الشركات التي اتصلت بها رويترز إن الإجراءات الجديدة قد تشمل مقابلات أمنية وجيزة مع الركاب عند بوابات الفحص أو بوابات صعود الطائرات، الأمر الذي أثار قلقا من تأخر الرحلات وتمديد وقت إجراءات السفر.

وستؤثر القواعد على 325 ألف راكب على متن نحو ألفي رحلة تجارية تصل يوميا إلى الولايات المتحدة وعلى 180 شركة طيران تعمل من 280 مطارا في 105 دول.

وأعلنت الولايات المتحدة القواعد الجديدة في يونيو/ حزيران لإنهاء القيود على حمل الأجهزة الإلكترونية في الطائرات الآتية من عشرة مطارات في ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مسعى للتصدي لتهديدات أمنية غير محددة.

وجرى رفع هذه القيود في يوليو /تموز لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب قالت إنها قد تعيد فرضها على أساس كل حالة على حدة إذا لم تعزز شركات الطيران والمطارات إجراءات الأمن.

وقال مسؤولون أوروبيون وأمريكيون في ذلك الوقت أن أمام شركات الطيران 120 يوما للالتزام بهذه الإجراءات ومنها تشديد فحص الركاب. وتنقضي هذه المهلة غدا الخميس. وكان أمام شركات الطيران حتى أواخر يوليو تموز لتوسيع اختبارات رصد المتفجرات.

وقال ستيف تشانغ النائب الأول لرئيس شركة تشاينا إيرلاينز التايوانية للصحفيين اليوم الأربعاء “هذه قضية كبيرة لتشاينا إيرلاينز″ مضيفا أن الشركة تحاول التشاور مع المعهد الأمريكي في تايوان الذي يرعى مصالح الولايات المتحدة هناك.

وقالت كوريا إيرلاينز الكورية الجنوبية أيضا إن لديها مخاوف كثيرة تتعلق بالإجراءات الجديدة.

وقال والتر تشو رئيس الشركة والرئيس التنفيذي للعمليات لرويترز في تايبه “نحن بهذا نطلب من العملاء القدوم للمطار مبكرا… هذا ليس ملائما للركاب”.

وقالت مجموعة لوفتهانزا أمس الثلاثاء إن الإجراءات ستكون محل التنفيذ غدا الخميس وقد يخضع الركاب لمقابلات وجيزة عند مناطق الفحص أو على البوابة.

وطُلب من ركاب الدرجة الاقتصادية للخطوط الجوية السويسرية المملوكة للوفتهانزا تسجيل وصولهم قبل 90 دقيقة على الأقل من انطلاق رحلتهم.

وقالت رابطة (إيرلاينز فور أمريكا) إن التغييرات “إجراءات أمنية معقدة” لكنها أشادت بالمسؤولين الأمريكيين لمنحهم شركات الطيران مرونة في الوفاء بالقواعد الجديدة.

وصادق اتحاد الخطوط الجوية في آسيا والمحيط الهادي خلال اجتماع سنوي في تايبه على قرار يدعو إلى أن تكون إجراءات الأمن مبنية على المخاطر ومتناسبة مع التهديد المحتمل وأن تركز على استخلاص نتائج.

وقال أعضاء الاتحاد “الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومات ردا على تهديدات مستجدة قد تؤدي إلى إرباك غير ضروري أو عواقب أمنية غير مقصودة”.

ويضم الاتحاد معظم الخطوط الجوية في آسيا باستثناء خطوط البر الرئيسي الصيني.

ورفضت متحدثة باسم إدارة أمن النقل بحث التغييرات المحددة لكنها قالت إن “الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع شركائنا لرفع الحد الأدنى لأمن الطيران العالمي والحفاظ على سلامة المسافرين”.

وكانت إدارة أمن النقل قالت في يوليو تموز إنها فرضت قواعد جديدة تلزم المسافرين على متن رحلات الطيران داخل الولايات المتحدة بإخراج جميع الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجما من الهواتف المحمولة من حقائب اليد من أجل التفتيش.