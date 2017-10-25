الرئاسة الفلسطينية تندد بخطة إسرائيلية للاستيطان في القدس وتطالب واشنطن بالتدخل

“القدس العربي”-(وكالات): نددت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء بخطة إسرائيلية جديدة لبناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر في الجزء الشرقي من مدينة القدس، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتدخل.

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن كل الاستيطان “غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، حسب قرارات مجلس الأمن خاصة قرار 2334 والشرعية الدولية”.

وشدد أبو ردينة على أن “تحقيق السلام العادل الشامل، يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها الجزء الشرقي من القدس على حدود 1967″.

وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري من أجل “إنقاذ جهودها المتعلقة بالمسيرة السياسية” في ظل توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام .2014

وأشارت تقارير إلى خطة إسرائيلية لبناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر شرق القدس، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً بهدف توسيع الحي الاستيطاني “نوف تسيون”.