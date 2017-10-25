السلطة الفلسطينية تعتزم إحالة 7 آلاف عنصر أمن بالضفة وغزة للتقاعد‎

“القدس العربي”-(وكالات): قال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، الأربعاء، إنه ستتم إحالة 7 آلاف عنصر أمن في الضفة وغزة، إلى التقاعد، وذلك في إطار “تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية”.

وأوضح الحلو في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” (حكومية)، اليوم الأربعاء، إن “هذه الخطوة تأتي استكمالًا لإجراءات سابقة ضمن خطة أعدت منذ سنوات، وليست لها أية أهداف سياسية”.

وبين أن “هذه هي المجموعة الثانية التي تتم إحالتها للتقاعد، وقد تتبعها مجموعات أخرى”.

وأشار الحلو إلى أنه لم يتم حتى اللحظة (الساعة 15.00 ت غ) تسلم أي كشف بأسماء من سيحالون للتقاعد. لافتًا إلى أنه سيتم صرف 70% لهم من المعاش مع العلاوات الخاصة، كما تم مع المجموعة الأولى.

وأضاف أن “التقاعد يتم على معايير عدة، بينها السن والرتبة والرغبة، إضافة الى دور رؤساء الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص”، دون مزيد من التفاصيل.