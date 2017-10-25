مذيعة” الهيرويين” تعود للأضواء: ما قدمه أحمد موسى يهدد الأمن القومي-(فيديو)

“القدس العربي”: المذيعة المصرية شيماء جمال، مقدمة برنامج “المشاغبة”الموقوف والذي كان يبث على قناة “LTCوالشهيرة بـ “مذيعة الهيروين”، عادت للأضواء مرة أخري، لتطالب بمحاسبة المذيع أحمد موسي وقالت مخاطبة نقابة الإعلاميين المصرية التي أوقفتها عقب حلقة الهيرويين تلك “وقفوني علشان شافوني ضعيفة، لكن مقدروش على أحمد موسى”. “وأضافت في تصريحات لموقع مصري ” ما قدمته كان مشهد تمثيلي، أوقفوني بسببه، رغم أنني أسعى للحفاظ على الأمن العام، وأكشف مناطق انتشار الجريمة، لكن ما قدمه أحمد موسى من تسجيل يهدد الأمن القومي، ويجرح مشاعر المصريين، ومع هذا أتشطروا علي أنا وفرموني”.”

ويذكر أن المذيع أحمد موسي واصل تقديم حلقات برنامجه اليومي برغم قرار نقابة الاعلاميين.