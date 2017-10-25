أول جسر عالمي بتقنية ثلاثية الأبعاد

لندن – “القدس العربي”: تحولت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى ظاهرة عالمية. ففي حدث يعد تحديا تكنولوجيا في عالم البناء والعمارة، استطاعت هولندا أن تفتح أول جسر عالمي بهذه التقنية.

ووفق صحيفة “ميرور” فإن الجسر يتحمل وزن 40 شاحنة، لكنه مخصص لراكبي الدراجات الهوائية. ويقع الجسر في بلدة جيمرت وطوله 26 قدما فوق قناة مائية. واستغرق العمل على طباعة الجسر نحو ثلاثة أشهر، وهو مصنوع من الخرسانة المسلحة ويحتوي على نحو 800 طبقة.

والتقنية هي إحدى تقنيات التصنيع بالإضافة، حيث يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم التصاميم ثلاثية الأبعاد لها إلى طبقات صغيرة جدا باستخدام برامج حاسوبية ومن ثم يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عن طريق طباعة طبقة فوق الأخرى حتى يتكون الشكل النهائي. والطابعات ثلاثية الأبعاد في العادة أسرع وأوفر وأسهل في الاستعمال من التكنولوجيات الأخرى للتصنيع بالإضافة. وتتيح الطابعات ثلاثية الأبعاد للمطورين القدرة على طباعة أجزاء متداخلة معقدة التركيب.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح من الممكن ماليا تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى االمشروعات الصغيرة- المتوسطة، وبذلك انتقلت النمذجة من الصناعات الثقيلة إلى البيئة المكتبية، وبأسعار تصل إلى 5,000 دولار للطابعة ثلاثية الأبعاد. كما أنه يمكن تطبيقها الآن في الوقت نفسه على مجموعات مختلفة من المواد.