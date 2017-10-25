جورج كلوني: توأماي مضحكان و يكشفان معنى الأبوة عندي

لندن -” القدس العربي”: في حديث عفوي، قال النجم العالمي جورج كلوني، إنه يحاول كل يوم أن يكتشف توأميه إيلا والكساندر، فهما فعلا “شخصان لطيفان ومضحكان”.

وأكد كلوني في افتتاح فيلم “سوبوربيكن”، في لوس انغليس، أن توأميه البالغين من العمر 4 أشهر، صارا هاجسا مهما في حياته اليومية، خصوصا أنه يكتشف معهما أشياء مضحكة ومسلية.

ووفق موقع “نيوز دوت كوم”، فإن كلوني، قال على هامش افتتاح الفيلم، إنه لا يزال هو وزوجته أمل يتعرفان إلى معنى الأمومة والأبوة. وأكد أن توأميه جزء مهم في رحلة حياته. مشيرا إلى أنهما “خطوة في الأبوة مهمة بالنسبة لي. لكنّ النتائج كانت غير متوقعة”، وقال ضاحكًا: “لا أعلم ما يحدث، فهما يأكلان الجزر، لكنه يخرج بطريقة غريبة جدًّا لا أعلم كيف.. الأمر كان مروّعًا بالفعل”.