قطر تضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت الدوحة، الأربعاء، أنها تعمل على وضع آلية لتطبيق مبدأ الحد الأدنى لأجور العمال، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، عشية اجتماع لمنظمة العمل الدولية.

في موازاة ذلك، قالت الوكالة إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقعت “36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة”.

وأوضحت الوكالة أن مسالة تطبيق الحد الأدنى للأجور والاتفاقيات التي وقعت تأتي “لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب” و”لتوفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى قطر”.

ولم تعلن الدوحة عن تاريخ محدد لبدء تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، سلسلة اجتماعات تستمر حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني وتناقش خلالها مسألة معاملة قطر للعمال الأجانب الذين يعمل معظمهم في المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم بكرة القدم في 2022.

وتنفي الدوحة اتهامات بإخضاع حوالى 14 ألف عامل أجنبي لشروط عمل صعبة في المنشآت التي تبنيها لاستضافة كأس العالم 2022 في كرة القدم. وتؤكد أنها تحرز تقدما كبيرا في تحسين ظروف عمل العمال الأجانب.