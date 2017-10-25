13 قتيلا من تنظيم “الدولة” بضربة جوية أمريكية في اليمن 

“القدس العربي”- (وكالات): قتل 13 عنصرا من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية في وسط اليمن، الأربعاء، بحسب حصيلة جديدة أفادت بها مصادر في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها.

وقالت المصادر إن الضربة الجوية استهدفت “تجمعا لمسلحي تنظيم الدولة في منطقة قيفة في محافظة البيضاء بوسط اليمن”، ما أدى الى مقتل 13 من هؤلاء العناصر.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 6 عناصر بحسب المصادر ذاتها.

وقبل 10 أيام استهدفت طائرة أمريكية معسكرين لتدريب عناصر التنظيم في المحافظة ذاتها وذلك للمرة الأولى منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن.

وأسفرت الضربة عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وخلّف النزاع اليمني أكثر من 8650 قتيلا وأكثر من 58 ألف جريح وتسبّب بأزمة إنسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

واستغلت الجماعات المتطرفة النزاع لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب البلاد.

وشهد اليمن أول هجمات لتنظيم “الدولة” في مارس/آذار 2015 حين قتل 142 شخصا في سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد شيعية وتبناها التنظيم. وتعود آخر الهجمات الكبرى التي تبناها التنظيم إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي حين قتل 48 جنديا في هجوم انتحاري استهدف مركز تجنيد.