حفيد مؤسس الإخوان إلى التحقيق بمزاعم “اغتصاب جنسي”

باريس – “القدس العربي”: تهتم الصحافة الفرنسية اليوم بقضية التحقيق المفتوح بحق حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين، المتهم بقضية اغتصاب هند عياري.

ووفق صحيفة “لوفيغارو”، فإن الشرطة الباريسية فتحت تحقيقا مع طارق رمضان، وهو حفيد حسن البنا، مشيرة إلى أن القضية متعلقة مباشرة بمزاعم اغتصاب واعتداء جنسي وتهديد بالعنف والقتل للسيدة هند عياري، التي تقدمت بدعاوى قضائية ضده.

وذكرت الصحيفة أن القضية “حساسة”، وأن المدعي العام في روان، أحال القضية إلى باريس، حيث اتهمت عياري، طارق رمضان، بأنه اعتدى عليها هناك.

وكانت عياري أعلنت على صفحتها “فيسبوك”، أنها كانت ضحية شيء خطير قبل سنوات، وبأنها لم تكشف عن اسم طارق بسبب التهديدات التي وجهها إليها.