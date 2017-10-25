زعيم المعارضة في كينيا يدعو لمقاطعة الإنتخابات

“القدس العربي”- (وكالات): دعا زعيم المعارضة في كينيا، رايلا أودينغا، أنصاره لمقاطعة جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس، وإقناع أصدقائهم بفعل نفس الشيء، وقال إنه سيقود حملة عصيان مدني ضد الحكومة.

لكن أودينغا تراجع عن تعهدات سابقة بتنظيم احتجاجات ضخمة تزامنا مع الإنتخابات.

وقال أمام حشد ضم آلافا في متنزه أوهورو في العاصمة نيروبي “ننصح الكينيين الذين يحترمون الديمقراطية والعدل بإقامة صلوات بعيدا عن مراكز الإقتراع أو الاكتفاء بالبقاء في المنزل”.

وأضاف “أقنعوا أصدقاءكم وجيرانكم والجميع بعدم المشاركة. لكن لو كانوا يؤيدون الرئيس فلا تهينوهم بل حاولوا بدلا من ذلك تنبيههم”.

وقال مسؤولو الإنتخابات إن الإقتراع سيجرى أيا كان قرار أودينغا.

وأمرت المحكمة العليا بإعادة الإنتخابات بعد إلغاء القضاة نتيجة انتخابات 8 أغسطس/ آب بسبب مخالفات إجرائية.

ويرفض أودينغا المشاركة في إعادة الإنتخابات مرجعا ذلك لعدم تنفيذ لجنة الإنتخابات إصلاحات لمنع بطلان الإنتخابات الجديدة.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا دعاوى تسعى لتأجيل الإنتخابات لكنها لم تتمكن من ذلك بعد تغيب 5 من بين 7 قضاة عن الحضور مما أدى لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبعد دقائق من إعلان رئيس المحكمة العليا ديفيد ماراغا عدم إمكانية النظر في القضية، خرج المئات من أنصار أودينغا إلى شوارع مدينة كيسومو، معقله الرئيسي.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال أنيانغ نيونغو حاكم كيسومو، وهو من أقوى مناصري أودينغا، للصحفيين “إذا أسقطت الحكومة سيادة الشعب… فمن حق الشعب التمرد على هذه الحكومة”.

ومن شأن مثل هذه التصريحات أن تذكي المخاوف من حدوث مواجهة كبرى مع قوات الأمن التي يلقى عليها باللوم فعلا في قتل نحو 50 شخصا في كيسومو ونيروبي بعد انتخابات أغسطس الملغاة.

وتعيد الإضطرابات في كينيا إلى الأذهان ذكريات أعمال عنف عرقية واسعة النطاق أعقبت الإنتخابات التي جرت عام 2007 وأدت إلى سقوط 1200 قتيل.