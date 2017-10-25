“تنظيم الدولة” يهدد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي  

لندن -” القدس العربي”: في صورة صدمت جمهور اللاعب العالمي ميسي، هدد تنظيم الدولة الإسلامية لاعب كرة القدم العالمي بملصق دعائي، انتشر سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مجموعة إعلامية تابعة للتنظيم، ملصقا تظهر اللاعب ليونيل ميسي خلف القضبان باكيا ووضعت جملة تحته: “إنكم تقاتلون دولة لا تعرف الخسارة”.

وهدد التنظيم ضرب مجريات كأس العالم المرتقبة بعد 7 أشهر في روسيا، ونشرت الملصق “مؤسسة وفا الإعلامية”، وكشفت عنها مجموعة SITE Intelligence Group. وهذا ليس الملصق الأول الذي هدد فيه “تنظيم الدولة باستهداف كأس العالم المرتقبة في العاصمة الروسية موسكو، إذ أظهرت الملصقات السابقة شعار روسيا في كأس العالم منفجرا إلى جانب جملة “نحن من يختار ساحة المعركة” و”نار المجاهدين ستحرقك”.