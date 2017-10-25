أحلام اليقظة تسهم في أداء مهامنا تلقائيًا

لندن – “القدس العربي” :أحيانًا يخاف بعض منا من أحلام اليقظة وفي علم النفس يقلق بعض الأطباء النفسانيين من تزايد حالات الذين يقعون في فخ “أحلام اليقظة”. لكن في دراسة حديثة يبدو أن أحلام اليقظة لم تعد شيئا مقلقا على قدر ما هي محفز حقيقي للقيام بمهام عادية يومية بشكل تلقائي ومن دون تفكير أحيانا أو إجهاد ذهني.

ووفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن أحلام اليقظة في المخ، تسهم في قيامنا بمهام اعتيادية يومية من دون عناء التفكير أو التخطيط، وتحصل على نجاح كامل مثل قيادة السيارة.

ونقلت الهيئة البريطانية، إن الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة كامبريدج، تبحث في مناطق موجودة في المخ البشري تعرف باسم “شبكة الوضع الافتراضي”، وتسمح لنا بأداء مهام بطريقة آلية، إذا ما كنا نؤدي مهمة معتادون عليها. ويأمل باحثون في أن تساعد تلك النتائج الأشخاص، الذين يعانون من أمراض نفس.