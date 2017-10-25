“سعادة” آينشتاين تباع بـ 1.56 مليون دولار لمجهول

لندن – “القدس العربي” :نظرية السعادة الخاصة بآينشتاين بيعت بـ 1.56 مليون دولار أمريكي، في حدث اعتبره المقتني “سعيدا” له. ووفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن ورقتين كتبهما آينشتاين بخط يده عن نظرية السعادة بيعتا بهذا السعر الخيالي، في أحد دور المزادات.

وذكرت “بي بي سي” أن آينشتاين كان قد أعطى الورقتين إلى ساعي بريد في طوكيو في عام 1922، بدلا من البقشيش. حيث استخدم أوراق فندق إمبريال وكتب بالألمانية:”ستجلب حياة هادئة متواضعة سعادة أكبر من السعي وراء النجاح والقلق الدائم الذي جاء معه”.

وذكرت “دار وينر للمزادات” بأن المشتري أوروبي يفضل بقاء هُويته مجهولة، لكن يعتقد أنه ابن شقيق ساعي البريد.

وآينْشتاين ولد في عام 1879، وهو عالم فيزياء ألماني المولد، سويسري وأمريكي الجنسية، من أبوين يهوديين. يشتهر بأب النسبية كونه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة، ولقد حاز في عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء عن ورقة بحثية عن التأثير الكهروضوئي ضمن ثلاثمئة ورقة علمية أخرى له في تكافؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها، وأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها.